BTS: Jin luce más GUAPO que nunca en nueva foto para Instagram

Hablar de BTS es hablar de una de las bandas de K-Pop más populares del momento, es por ello que no sorprende que todos los días se hable de ellos en las redes sociales, sobretodo cuando comparten los siete integrantes comparte nuevas fotos con sus fanáticos.

En esta ocasión te hablaremos de Jin, el mayor de los Bangtan Boys, quien en esta ocasión causó furor en las redes sociales gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, la cual logró robarle miles de suspiros al ARMY, quienes aseguran que el idol luce más guapo que nunca.

Jin, también conocido como el Worldwide Handsome de la banda, se ha caracterizado por ser una persona muy tímida, pero dicha pena desaparece cuando posa frente al lente de la cámara, pues el idol de 27 años siempre de impactar a todo mundo con su galanura.

Jin se ha proclamado el hombre más guapo del mundo y ARMY le da la razón.

Jin conquista Instagram con nueva selfie

ARMY no pudo contener su emoción al saber que Jin había publicado una nueva foto en su cuenta de Instagram donde presumía el outfit que utilizó durante la primera presentación del BTS Week en ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon', en la cual él y los chicos interpretaron ‘IDOL’, tema perteneciente al álbum ‘Love Yourself: Answer’.

La fotografía fue compartida hace aproximadamente 9 horas y ya logra superar los 700 mil likes en Instagram; en la sección de comentarios es posible encontrar miles de piropos por parte del ARMY, quienes no dejan de halagar lo guapo que luce Jin en esta ocasión.

BTS estrenará su próximo disco en noviembre próximo.

No olvides que el comeback de BTS ocurrirá este próximo 20 de noviembre, fecha en la que será lanzado su nuevo álbum, el cual lleva por título ‘BE’; debes de saber que este disco es considerado el más importante para el ARMY debido a que los siete integrantes se han involucrado de lleno en la producción, desde la creación de las canciones hasta el diseño.

¿Te gusta como luce Jin en esta fotografías? ¿Qué esperas del nuevo disco de BTS? Deja tu respuesta en los comentarios.

