BTS: Jin estelariza una SEXY selfie en redes sociales ¡Guapísimo!/Foto: Kpoptify

BTS se encuentra actualmente en modo de práctica, preparándose para el lanzamiento de su álbum BE, que se estrenará la próxima semana. Además, como pronto nos despediremos de 2020, el septeto también está ensayando para las actuaciones de fin de año como parte de su próximo regreso.

Entre su apretada agenda, los miembros nunca olvidan a BTS ARMY, ya que siempre están en la mente de BTS, y utilizan las redes sociales para interactuar con el fandom o publicar selfies.

Los BangTan Boys están listos para estrenar su nuevo álbum, pero mientras llega el día, le ofrecen nuevos avances a los fans/Foto: El Cronista

En esta ocasión fueron RM y Jin, alias Namjin, quienes están bendiciendo la línea de tiempo de ARMY con bellas selcas.

En primer lugar, fue Namjoon quien compartió dos selfies en Weverse, subtitulándolo como "a juego, a juego", refiriéndose a cómo el color de su cabello coincide con sus gafas moradas.

RM on Weverse 1114



Color matching @BTS_twt pic.twitter.com/oEUgvlPhBG — ᴮᴱSoo Choi⁷ ��Life Goes On (@choi_bts2) November 14, 2020

Si bien no sabemos cuándo el líder de Bangtan hizo clic en las fotos, nos encanta el cabello plateado con reflejos púrpuras que le da un avatar suave y elegante a RM junto con una simple camiseta de rayas negras. Los ojos penetrantes y la piel clara de Joonie junto con los aros plateados acentuaron el aspecto clásico.

Jin enamora a los fans con una selca

Por otro lado, literalmente, seis minutos después, teníamos a Jin compartiendo una elegante selca en Twitter mientras hacía el signo de la paz 'V'. Aunque también lucía una camiseta blanca, el look de la chaqueta de cuero negro de Jin dejó a ARMY desmayado por Mr. Worldwide Handsome mientras su cabello desordenado completaba el atuendo casual fresco.

Mientras tanto, como te revelamos en La Verdad Noticias, “BE” se lanzará el 20 de noviembre e incluirá el sencillo principal titulado Life Goes On. La primera actuación del idols surcoreanos con Life Goes On tendrá lugar en los American Music Awards 2020 el 22 de noviembre.

Te recomendamos leer: BTS: Todo lo que tienes que saber sobre Jin

¿Te gusta cómo se ve Jin en esta fotografía?, ¿Crees que los idols compartirán más selfies antes de su lanzamiento musical?

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.