BTS: ¿Jin estará en el estreno del álbum “BE” antes de su servicio militar?/Foto: Film Daily

Es casi la hora de otro regreso icónico de BTS, este con su sencillo retro de temática disco-pop, "Dynamite". Pero los fans se preguntan, ¿El debut del nuevo álbum “BE”, será antes de que Jin se vaya al ejército? Esto es lo que sabemos sobre el miembro más viejo de este grupo de K-pop.

La fecha del lanzamiento del nuevo álbum de BTS

Inmediatamente después de "Dynamite", este grupo de K-pop está de regreso con otro anuncio. Su álbum titulado Be, se estrena durante noviembre de 2020.

Aunque habrá un número limitado de copias físicas vendidas, los fanáticos esperan escuchar más música con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

"BE (Deluxe Edition) contiene la música más 'BTS-esque' hasta ahora", dijo Big Hit en un comunicado en la aplicación Weverse.

El comunicado siguió: "La última historia de BTS comienza declarando que 'incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa' e imparte un mensaje de sanación a los fans y al mundo".

¿Qué pasa con el servicio militar de BTS?

Como hombres sanos y ciudadanos de Corea del Sur, se espera que estos artistas sirvan en el ejército. Aunque ciertas personas están exentas del servicio, incluidos los atletas olímpicos galardonados y los músicos clásicos, recientemente se decidió que se espera que los ídolos del K-pop se unan al ejército.

Todos los integrantes del grupo de k-pop tendrán que cumplir con su servicio militar en algún momento. En Corea del Sur este deber es obligatorio para todos los hombres y tienen que cumplir por lo menos de 21 a 24 meses dentro y sin tener contacto con el exterior, incluidas las redes sociales/Foto: Vanguardia

Eso significa que a pesar de que BTS todavía está lanzando música y es una de las bandas de chicos más grandes del mundo, los miembros servirán dependiendo de cuándo sean sus cumpleaños. Se esperaba que el miembro mayor de BTS, Jin, se desempeñara en diciembre de 2020.

¿Cuándo será el alistamiento militar de Jin?

Como el miembro más grande de BTS, los fans anticiparon que Jin tendría que dar un paso atrás del grupo para su próximo cumpleaños, el 4 de diciembre. Aunque todavía tendrá que servir, según una declaración de Big Hit Entertainment, la fecha puede retrasarse otro año.

“BTS está formado por miembros nacidos entre 1992 y 1997 que deben alistarse como soldados en servicio activo. Se ha evaluado que será posible que el miembro de mayor edad, Kim Seok Jin, retrase su alistamiento hasta fines de 2021, según la ley del servicio militar”, dijo la compañía, de acuerdo con la traducción de Soompi.

Eso significa que si BTS quería hacer una gira después del lanzamiento de Be, esa es una posibilidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la pandemia del coronavirus (COVID-19), que ya pospuso su gira mundial Map of the Soul a principios de 2020.

El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales. ¿Cómo crees que cambiará la banda con la salida temporal de Jin?