BTS: ¿Jin está pensando en tomarse un descanso del K-Pop?

BTS ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum, BE y desde el anuncio, los miembros han estado más activos en redes sociales, por ejemplo, en Instagram presentaron el filtro oficial de su nueva etapa musical.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Jungkook, Jimin y V, aprovecharon la promoción de "BE" para escribir una serie de cartas abiertas a los fans, llamado, "Dear ARMY", donde vertieron sus corazones y pidieron al fandom que les respondiera.

En la postal escrita por Jin y Jungkook, los cantantes de Dynamite hablaron con los fanáticos sobre sus recuerdos favoritos de BTS y lo que significa la felicidad para ellos. Además, pidieron a los fans decirles como los recordarán más adelante.

La tierna postal de Jin

La postal de Jin también planteó una pregunta pertinente para el ARMY, ya que escribió: “Después de trabajar duro, ahora me estoy tomando un descanso no por nuestra propia elección, pero luego siento que estoy en plena forma. Estimado ARMY, no olvide tomar un descanso, incluso si está ocupado. P. ¿Cuál es tu momento más feliz?".

A lo que los fans respondieron: "Querido Jin Oppa, mi momento más feliz es verte a 7 personas felices y saludables donde sea que estés ... Te amo siempre", mientras que otro dijo: "#TO_Jin #TO_BTS Paso mi tiempo de descanso contigo Jin mi WWH. Me siento la persona más feliz de este mundo cuando estoy con BTS. Veo BTS Weverse en vivo, todo escucha tus canciones y, por supuesto, me alegro cuando hablo con mi mejor amiga y paso tiempo con mi mamá".

Jin conmueve a sus seguidores con sus postales en "Dear Army"

Aunque algunos miembros del ARMY se preguntan si el mensaje sobre descansar cuando sea necesario de Jin, significa que estaría dispuesto a dejar BTS - aunque sea temporalmente - en medio del comeback musical.

Hasta el momento, ni Jin ni Big Hit Entertainment, o alguno de sus compañeros en BTS han dado señales de que el idol este a punto de tomarse ese necesario "descanso", así que de momento el ARMY puede disfrutar de la música de las estrellas del K-Pop.

¿Crees que Jin realmente este pensando en descansar de BTS y el K-Pop? Dinos que piensas en los comentarios.