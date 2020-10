BTS: Jin enamora al ARMY en primer trailer de Map Of The Soul ON:E

BTS ha vuelto a convertirse en tendencia de las redes sociales gracias al ARMY, quienes no pudieron contener su emoción al ver el primer trailer de ‘Map Of The Soul ON:E’, el próximo concierto que el grupo surcoreano realizará de manera virtual para consentir a sus fans.

Una vez más queda demostrado que BTS es un fenómeno de talla mundial, pues las escenas del primer trailer de su próximo concierto en línea lograron arrancar suspiros de las fanáticos al mostrar a Jin, RM, Jungkook, Suga, J-Hope, V y Jimin lucir más guapos que nunca.

ARMY destacó las escenas de Jin como una de sus favoritas, pues a pesar de que su participación individual apenas supera los dos segundos, el idol de 27 años de edad demostró que ese tiempo fue suficiente para cautivar a las chicas con su inigualable galanura.

Jin enamoró al ARMY con escena del primer trailer del Map Of The Soul ON:E.

BTS dará concierto virtual a principios de Noviembre

Recordemos que a causa de la actual pandemia del coronavirus, BTS tuvo que suspender sus conciertos a nivel internacional, noticia que causó gran tristeza entre todos sus fanáticos, quienes esperaban con ansias ver a los siete integrantes sobre el escenario interpretando sus más grandes éxitos.

Map Of The Soul ON:E será llevado a cabo el próximo 10 y 11 de noviembre.

Pero Big Hit Entertainment y los Bangtan Boys han buscado la manera perfecta de convivir con el ARMY en estos tiempos tan difíciles, pues se ha anunciado a través de las redes sociales que el próximo 10 y 11 de noviembre se realizará el ‘Map Of The Soul ON:E’ desde el KSPO Dome en el parque olímpico de Corea del Sur.

Los boletos para acceder al concierto virtual de BTS durante los dos días tendrán un costo de 90.89 dólares y también incluirá un acceso a una exhibición que su agencia ha preparado, estos podrás comprarlos desde la página de Weverse, sitio donde podrás conocer los horarios exactos y los protocolos para ingresar al evento.

