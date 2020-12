BTS: Jin destapa "Abyss" NUEVA canción en el marco de su cumpleaños ¡Escúchala!

BTS: Jin destapa "Abyss" NUEVA canción en el marco de su cumpleaños

Jin de BTS acaba de revelar la nueva canción "Abyss" antes de su cumpleaños y habla sobre sus sentimientos.

El cumpleaños de Jin se acerca el 4 de diciembre y lanzó su nueva canción en solitario "Abyss" dos horas antes de que el reloj marque la medianoche del gran día.

Los créditos de la canción enumeran a los productores como "BUMZU (BUMZU, Jin, RM, Pdogg)".

Jin escribió en el sitio web del grupo:

Hola, soy Jin.

Recientemente, dije esto en una conferencia de prensa.

“No quiero compartir mis tristes sentimientos con mis fans. Porque solo quiero mostrarles cosas buenas.

Pero es diferente si es a través de la música. No quiero compartirlos a través de mis acciones ordinarias, pero creo que estaría bien mostrarlos a través de la música".

Para ser honesto, recientemente me sentí realmente agotado. Creo que fue porque tenía muchos pensamientos sobre mí.

Muchas personas me felicitaron después de alcanzar el número 1 en el Hot 100 de Billboard, pero me preguntaba si realmente estaría bien para mí recibir algo así.

Honestamente, hay muchas personas que aman la música más que yo y son mejores en música que yo, así que está bien para mí sentir esta felicidad y ser felicitado así.

Eso es en lo que pensé, y profundizar en eso me hizo sentir preocupado, así que quise dejar todo.

Recibí asesoramiento sobre eso y después de un tiempo hablé con Bang PD [Bang Si Hyuk]. Me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de escribir sobre estos sentimientos en una canción.

Respondí que no me sentía seguro de poder hacer uno bien y me preocupaba que el resultado final no fuera bueno, ya que estoy en una posición en la que eso no sería aceptable. Él respondió: "Ese tipo de cosas no son importantes. Pero si lo haces, definitivamente te irá bien. Encontraré a alguien que sea adecuado para ti ".

Fue así como conocí al compositor Gye Beom Ju [Bumzu] y hablamos mucho sobre mis sentimientos ahora y muchas otras cosas.

Es una persona brillante y optimista. Dijo que quería ayudarme y dijo:

"Intentemos escribir sobre muchas preocupaciones. Si no funciona, simplemente comenzaremos de nuevo".

Su positividad me iluminó de nuevo.

Hablamos de muchas cosas y él hizo una pista en ese momento sobre mis sentimientos actuales, y “Abyss” se completó después de usar la pista para escribir sobre las cosas que quería intentar expresar. Quiero agradecer una vez más a Gye Beom Ju.

Es una canción un poco triste que no es la adecuada para un cumpleaños, pero parece que sería un poco extraño lanzarla cuando no es mi cumpleaños, así que lanzaré "Abyss".

ARMY, por favor, escúchalo bien, incluso si falta.

PD. Gracias a nuestro líder que escribió la letra del coro.

Letra de Abyss - Jin

Aguanto la respiración y me sumerjo en mi mar

Me enfrento a mi hermoso y triste llanto

A mi yo, en la oscuridad

Quiero buscarte y hablar

Hoy quiero conocerte más, yeah

Todavía me quedo conmigo

Floto sin escuchar ni una voz

Ese lugar oscuro

Quiero encerrarme, quiero irme

Estaré ahí

Hoy de nuevo, giro a tu alrededor

Cuanto más me acerco a ti, más me quedo sin aliento y creo que te alejas más

Quizás me he ido a un mar más profundo, yeah

A mi yo, en el mar

Quiero buscarte y hablar

Hoy quiero conocerte más, yeah

Todavía me quedo conmigo

Floto sin escuchar ni una voz

Ese lugar oscuro

Quiero encerrarme, quiero irme

Estaré ahí

Hoy de nuevo cierro mis ojos a tu lado así

Esta canción ha encantado a todo ARMY, quienes están muy felices de festejar el cumpleaños del guapisimo Jin de BTS y seguramente intentarán transmitirle todo su amor tal y como en todos los cumpleaños de los idols, les llenarán de detalles hasta por las calles de Seúl como en el cumpleaños de Jungkook.

