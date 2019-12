BTS: Jin de los Bangtan Boys ayuda al ARMY a escoger regalos de Navidad

Jin de BTS es el integrante del famoso grupo de K-Pop que más popularidad ha tenido en la plataforma Weverse, ya sea por su atractivo, talento frente a la cámara y el espectáculo, al igual que muchos fans del ARMY aseguran, tener las mejores respuestas para todos sus fans con el carisma que ya lo caracteriza, sin duda un idol con un divertido sentido del humor.

Aunque Jin comentó no creer en Papá Noel, no dudó en demostrar su amistad con sus fans, pues siempre ha sabido qué responder en cualquier situación esta no fue la excepción, ya que ha sabido dar todo tipo de consejos, que van desde la forma de evitar cortarse el cabello y ser una experto para aprobar complicados exámenes.

EL CONSEJO DE JIN

Mediante la plataforma Weverse un emocionado fan decidió preguntarle a Jin sobre la mejor opción para un regalo de Navidad, sobre todo uno que fuese útil para una persona y que además no tenía mucho presupuesto, Jin de BTS de inmediato lanzó una sincera respuesta sobre el asunto, pues comentó que lo mejor es regalar algo que proteja ante el duro invierno de Corea del Sur.

El integrante de BTS le recomendó las vitaminas de "Lemona", producto en el que Jin es portavoz y embajador de la marca, no hay duda de la originalidad para Navidad, pues parece ser que el cantante se preocupa por la salud de sus fanáticos, sin ningún problema aconsejó al ARMY.

Como segunda opción Jin mencionó la de regalar un par de tenir, pues nunca caen mal para hacer ejercicio, pero si es una persona que no guste de los deportes, la opción de comprar un Hyundai le pareció mejor opción, no hay duda de que el idol quiso ayudar con sus consejos pero a lo último se salió del presupuesto, dejando un divertido momento con el ARMY.

