BTS: Jin conquistó a ARMY al aparecer con lentes, ¡Demasiado encantador!/Foto: Allkpop

Como te informamos en La Verdad Noticias, BTS triunfó a lo grande en los American Music Awards 2020 (AMAs 2020) el pasado domingo. La banda recogió los premios Favorite Duo o Group - Pop / Rock y Favorite Social Artist en la prestigiosa ceremonia.

Como no pudieron asistir a la ceremonia, BTS compartió su gratitud por el premio Favourite Duo o Group - Pop / Rock con un mensaje de aceptación virtual. Durante el cual, BTS Jin hizo alarde de un peinado impecable combinado con un cárdigan negro, mostrando su aspecto súper genial. No hace falta decir que los fanáticos se quedaron asombrados.

Poco después de que el discurso de aceptación de la banda saliera en vivo, ARMY se aseguró de que la mirada de Jin de la noche se volviera viral y que “Guy with the glasses” fuera un tema candente de discusión en Twitter. Pocos fanáticos incluso lo etiquetaron como "Mr. Worldwide Handsome".

Mientras que un usuario de las redes sociales publicó: "Todavía no sé qué está pasando, pero todo lo que sé es que lleva un suéter azul oscuro con pelo esponjoso y lentes, así que todo está bien", otro agregó: "Seokjin con lentes y una chaqueta de punto Estoy a punto de llorar".

Jin y BTS deleitaron en los AMAs 2020

En caso de que te lo hayas perdido, al principio de la ceremonia de premiación, la banda interpretó su nueva canción Life Goes On por primera vez en AMAs 2020, que fue lanzada como parte del último álbum del grupo, BE.

Para la actuación, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lucieron atuendos en blanco y negro a juego mientras sostenían sus micrófonos y cantaban la pista. Una sensación de consuelo nos envolvió mientras veíamos al grupo asegurarnos que "La vida continúa".

Los idols de Big Hit Entertainment fueron el show más esperado de los AMAs 2020. Jin al igual que sus compañeros de BangTan lograron dominar el escenario/Foto: K-Pop Magazine

Si bien la actuación fue suficiente para dejar emocionados a ARMY, BTS dejó a varios fans llorando mientras incorporaban dulcemente el fandom en su actuación. La actuación comenzó con uno de los miembros acercándose al grupo restante y un camino de luz púrpura guiándolo hacia ellos, mostrando que los fans están con ellos.

Si eso no fuera suficiente, en un momento de su actuación, el grupo estaba de espaldas a un estadio vacío cuando, de repente, los asientos vacíos se iluminan y un océano de luces púrpuras toma el control.

La imagen, que muestra que ARMY está con ellos en espíritu, demuestra que independientemente de la distancia y los tiempos difíciles, ¡BTS y ARMY están juntos! ¿Te gusta cómo luce Jin usando lentes?

