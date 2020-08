BTS: Jin comparte su SECRETO para ser una persona feliz ¿Están listos?

BTS: Jin comparte su SECRETO para ser una persona feliz ¿Estás listo?

Jin de BTS es uno de los chicos que la vida ha permitido descubrir una forma de ser más feliz y cómo aprender de cada experiencia, por eso realizó un cambio en su vida que le ha dado alegría y ahora lo comparte para que sus fans puedan ser más felices.

Fue a través de un video de Jin junto a Kookmin Bank, este idol eligió el término cambio como su palabra clave en el día a día pero, ¿qué significa el cambio para este idol? De acuerdo con Seokjin, una vez que cambias tu mentalidad, esto repercute positivamente en tu energía al enfrentar los retos

Es por eso mismo que Jin de BTS dijo que antes, cuando las cosas no salían como el esperaba no podía evitar enojarse y mantener esa molestia consigo durante todo el día, hasta que un día algo le salió mal y lo único que pensó fue que eran cosas que pasaban con normalidad y no siempre podía tener éxito en todo.

El consejo de Jin al ARMY

Tal parece que aunque Jin se molestó momentáneamente, después lo olvido y siguió adelante, por lo que pudo superar ese momento y volverlo a intentar. Ahora Jin piensa que no tiene sentido molestarse por algo que ya pasó y que es mejor pensar en el futuro.

¿Cuál es el punto de estar molesto todo el día? Si piensa menos negativamente, comenzarás a pensar de manera más positiva. Entonces, tu cuerpo estará lleno de energía, fuerza y te animarás por todo lo que ha sucedido.

Hay que destacar que Jin sabe que al principio puede resultar difícil lograrlo, señala que una vez que puedes mantener ese tipo de mentalidad te vuelves una persona más positiva y feliz. Además, dijo que los fans deben saber que él siempre estará para apoyarlos.

Cabe destacar que los chicos de BTS les importa que sus fans cuiden de sí mismos, física y mentalmente, por eso recientemente compartieron un video de una sesión de estiramientos que te motivará a ejercitarte. ¿Crees que Jin de BTS tiene razón con su consejo? ¿Te parece que los chicos de BTS son optimistas?