BTS: Jin agradece por los compañeros que tiene y el éxito de la agrupación

El 14 de junio, BTS celebró "Bang Bang Con: The Live", un concierto en línea que festeja el séptimo aniversario del grupo desde su debut. A pesar de tener que cancelar su gira mundial a la luz de la actual pandemia de COVID-19, "Bang Bang Con: The Live" atrajo a más de 750,000 espectadores sintonizando en vivo en todo el mundo.

Durante el concierto, los miembros compartieron sus sentimientos en su séptimo aniversario desde su debut. Sobre lo cual, Jin dijo: “ Mi equipo celebró nuestro séptimo aniversario ayer, y este fue originalmente el final de nuestro contrato. Sin embargo, estoy muy agradecido con mis compañeros y por tener una buena compañía, gracias a ellos, podemos ir aún más lejos juntos".

A la luz de la pandemia actual, el líder RM también dijo: "Creo que este período de tiempo pasará y podremos reunirnos pronto". A lo que J-Hope agregó: “Todos son mi esperanza, y nosotros somos tu esperanza".

BTS comenzó con el concierto con "Dope", donde RM comenzó juguetonamente la canción con " Bienvenido, es tu primera vez en 'Bang Bang Con' ¿verdad?".

Los chicos BangTan se han covertido en uno de los grupos de K-Pop más populares a nivel mundial.

El éxito de Bang Bang Con de BTS

El grupo realizó éxitos como " Black Swan", "Boy With Love", así como favoritos de los fanáticos como " Boyz With Fun", "I like it”, "One Day", " Jamais Vu", "00:00 ( Zero O 'Clock)”y más.

Los ARMY supusieron que Bang Bang Con: The Live show de BTS presentaría algo de lo que los chicos tenían reservado para su gira mundial Map of the Soul , que fue pospuesta debido a la pandemia de coronavirus. Otros no tenían idea de qué esperar, pero sabían que lo que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tenían reservado para ellos sería absolutamente increíble.

Ahora que el concierto se acabó, los fanáticos están asombrados, porque a pesar de que el concierto solo duró una hora y media, estuvo lleno de sorpresas.