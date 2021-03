BTS: Jimin tiene un adorable fan, que se ha convertido en viral

La música provoca sentimientos desde que estamos en el vientre, un sentimiento que nos hace identificar con nuestras preferencias de lo que nos rodea, tal es el caso de de un “mini fan” de Jimin integrante del grupo coreano BTS y quien ya se encuentra cerca de pertenecer al ARMY, solo falta ajustar detalles.

De acuerdo a las fuentes cercanas, es hijo de Sungdeuk, un bailarín y coreógrafo con mucha experiencia, él ha trabajado a su lado en los espectáculos más sorprendentes del grupo y además posee una conexión especial con los miembros de BTS, por esa razón, en varias ocasiones hemos viste clips de los ídolos conviviendo con algunos miembros de su familia.

Surge un nuevo fan de BTS

Toda la historia comenzó cuando el mismo bailarín Sungdeuk publicó un vídeo donde los ídolos se comportan como los verdaderos tíos del pequeño, mostrando el gran cariño que le tienen, pero él también se ha encargado de mostrar su admiración por estos artistas internacionales.

En redes sociales estuvo circulando el set de fotos donde se le ve al pequeño dibujando mientras toma otra imagen como inspiración, pero se trata nada más y nada menos que de una foto de Jimin durante la era BE El adorable pequeño uso como referencia un close up en las imágenes de Curated By Jimin, donde el permanece sentado en sillón y rodeado de flores. Este suceso tocó el corazón de ARMY, pues da prueba del gran cariño que hay entre ellos.

Sin duda alguna BTS se ha convertido en un fenómeno mundial de la música, pues han sido uno de los grupos coreanos que han logrado trascender sus fronteras y entrar en otros mercados musicales.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.