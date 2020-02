BTS: Jimin tan TIERNO se lució en la nieve ¡El ARMY está enamorado!

Los chicos de BTS pusieron a sus fanáticos en un frenesí al revelar lo que muchos sabían que se avecinaba, a pesar de que la confirmación aún no había llegado, cada día está más cerca un nuevo álbum en camino.

El nuevo set del grupo Map of the Soul: 7 está programado para llegar exactamente en un mes aproximadamente y entre entonces y ahora, tienen nuevas pistas y nuevos adelantos cada día y como si todo eso no fuera suficiente para mantener su enorme y dedicado ARMY, siempre tienen sorpresas.

BTS: Jimin tan TIERNO se lució en la nieve ¡El ARMY está enamorado!

El septeto regresa de gira este año y van por todo el mundo, no hace mucho BTS anunció su Map of the Soul Tour, que aterrizará en 17 ciudades durante más de tres docenas de espectáculos, en donde la caminata los verá actuar primero en su país de origen, Corea del Sur, donde tomarán el Estadio Olímpico de Seúl durante cuatro noches.

Después de eso, la banda de siete miembros se dirigirá a los EE. UU. donde tocarán en algunos de los espacios más grandes de las principales ciudades como Los Ángeles, Dallas, Chicago y en las afueras de la ciudad de Nueva York; mientras en Europa, BTS tocará ante multitudes en Londres, Berlín y Barcelona, y luego regresarán a Asia para sorprender al público en Tokio, Saitama y Osaka, donde tocarán media docena de sets.

BTS: Jimin tan TIERNO se lució en la nieve ¡El ARMY está enamorado!

Jimin disfruta de la nieve

Hay que recordar que Jimin de BTS es conocido por su amor hacia la nieve y BTS Bon Voyage temporada 4 fue la mejor prueba de su amor hacia la espesa blancura, en donde expresó su amor una vez más, pero esta vez en Weverse.

Tal parece que con esas imágenes Jimin terminó bloqueando la aplicación tan pronto como publicó, aunque también marcó tendencia de inmediato en Twitter con dos palabras clave diferentes.

BTS: Jimin tan TIERNO se lució en la nieve ¡El ARMY está enamorado!

TE PUEDE INTERESAR: Biografía de Park Ji-min, mejor conocido como Jimin de BTS

Cabe destacar que también marcó tendencia en 31 países después de publicar en Weverse, ya que los fanáticos de todo el mundo aprovecharon la oportunidad para compartir su momento en Twitter utilizando #SnowForJimin y expresaron su amor y apoyo a Jimin.

BTS: Jimin tan TIERNO se lució en la nieve ¡El ARMY está enamorado!

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana