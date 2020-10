BTS: Jimin sorprende al ARMY con SPOILERS de 'comeback'

La estrella de BTS, Jimin, organizó un en vivo y con gusto interactuó con sus fanáticos de todo el mundo ahí, aprovechó para darles un adelanto de “comeback” y en La Verdad Noticias te tenemos los detalles.

Los chicos de BTS ya están listos para presentar su comeback con el material discográfico ‘BE’, poco a poco se van a ir revelando más adelantos para mostrarle a ARMY el estilo y concepto que puede esperar para este regreso musical.

Jimin es uno de los idols de Beyond The Scene que más convive con los internautas, ya sea en Twitter o en Weverse. El intérprete de ‘134340’ emocionó a sus fanáticos al conectarse con ellos a través de una transmisión en vivo.

El idol del K-pop habló de diferentes temas, como sus recientes actividades, los preparativos para el próximo álbum de BTS, recordó la presentación de ‘Filter’ y hasta reveló algunos spoilers de su comeback.

El en vivo de Jimin tuvo millones de vistas

Jimin muestra su lado tierno

El cantante de la empresa Big Hit Entertainment comenzó su VLive con una energía muy positiva y una sonrisa que contagió de alegría a todos sus espectadores. Jimin les preguntó a sus fanáticos si habían visto la presentación de ‘Filter’ en el concierto en línea ‘MAP OF THE SOUL ON: E' y ARMY respondió que el show fue espectacular.

Jimin recordó que discurso que BTS brindó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y dijo que las personas del mundo deberían sacar todas sus fortalezas y trabajar juntos para superar la situación que atraviesa el mundo.

ARMY cuestionó a la estrella qué estaba haciendo antes de comenzar el video y el bailarín del pop coreano contestó diciendo que había grabado algo en el estudio y que su voz se escuchaba un poco ronca. Justo en ese momento, fue cuando el intérprete de ‘Lie’ hizo un pequeño spoiler del álbum de BTS:

La canción promocional es increíblemente buena

Jimin reveló que se encuentra haciendo estos días, la rutina de la celebridad de la música es comer comida deliciosa, prepararse para el nuevo material discográfico de Beyond The Scene. El integrante de Bangtan Sonyeondan se despidió del VLive con un dulce mensaje:

La próxima ocasión me quedaré más tiempo, tengo que irme pronto.

TE RECOMENDAMOS LEER:BTS: Jimin es el miembro de KPop más VALIOSO del momento

Recientemente se dio a conocer el cast de actores que formarán parte del nuevo K-drama de BTS, una producción que está inspirada en las teorías e historias que encierran al grupo de K-pop, te invitamos a visitar: Conoce a los actores que protagonizarán ‘Youth’, el dorama de Beyond The Scene.