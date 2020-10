BTS: Jimin será INTERPRETADO por este actor en el "Próximo drama del Universo"

Después de mucha especulación de los fans y rumores sobre el reparto, se han revelado varios detalles sobre el drama de BTS Universe inspirado en el septeto.

Para empezar, el drama se conoció inicialmente como Blue Sky. Sin embargo, el equipo de producción ha decidido cambiar el título a Juvenil.

Sin embargo, la mayor novedad del día es sin duda el casting del programa. ¡Si! El drama surcoreano ha encontrado actores para ensayar a RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V y Jungkook.

Según Star News, a través de Koreaboo, Seo Ji Hoon ha sido atada para interpretar a Kim Seokjin, Roh Jong Hyun para interpretar a Min Yoongi, Ahn Ji Ho como Jung Hoseok, Seo Young Joo ocupará el lugar de Kim Namjoon, Kim Yoon Woo para interpretará a Park Jimin, Jung Woo Jin interpretará a Kim Taehyung y Jeon Jin Seo ensayará Jeon Jungkook.

Jimin de BTS tiene fama mundial gracias a su talento

Actor que dará vida a Jimin en “Yogurth”

Seo Young Ju como RM: La versión ficticia del líder de Bangtan Boys (BTS)contará la historia de un niño extraordinario con la esperanza de llevar una vida sencilla.

El personaje crece más rápido, en cuanto a madurez, que otros gracias a las numerosas bolas duras que la vida le arroja y lo convierte en un joven responsable.

A pesar de las dificultades que enfrenta, el personaje se destaca en todo lo que hace. En cuanto a Seo Young Ju, los fanáticos de los dramas coreanos y las películas coreanas pueden reconocerlo de películas como Dong-Hwa, Snowy Road y The Age of Shadows.

Seo Ji Hoon como Jin: El personaje ficticio de World Wide Handsome será visto atrapado en la sombra de su padre, quien es parte de la Asamblea Nacional. Aunque tiene un rostro encantador, tiene problemas para expresar sus emociones.

Su padre tiene planeada la vida de su hijo, sin darle al personaje espacio para hacer lo que quiera. En cuanto a Seo Ji Hoon, el actor ganó reconocimiento a través de sus papeles en Men are Men, Welcome, Flower Crew: Joseon Marriage Agency y School 2017.

No Jong Hyun como Suga: El personaje de la pantalla chica supuestamente vive con un rumor horrible.

Se dice en la calle que tiene las manos manchadas de sangre después de matar a su madre y quemar la casa.

Sin embargo, según los informes, es un chico cálido con una fachada fría. Encuentra consuelo cuando está sentado en su piano.

Su vida da un giro cuando se cruza con Jungkook. En cuanto a No Jong Hyun, el joven actor tiene dramas como Kkondae Intern, Life on Mars y Because This Is My First Life en su haber.

Ahn Ji Ho como J-Hope: Aunque veremos cómo la máquina de baile cobra vida, el personaje será un poco oscuro porque el mundo lo ha dejado solo.

Según los informes, el personaje del rapero en la pantalla chica es abandonado en un parque de diversiones cuando era un niño, pero a pesar de eso, enciende una vibra positiva. El personaje cobrará vida gracias a Ahn Ji Ho, quien ya ha sido visto en Inseparable Bros, The House of Us, Nobody Knows.

Kim Yoon Woo como Jimin: el papel de Mochi en la pantalla chica contará la historia de un niño que ha escondido secretos inimaginables detrás de su sonrisa contagiosa idéntica a la del famoso cantante.

Su familia lo sobreprotege y las mentiras lo han dejado en un trauma, confundiendolo de su identidad.

Jung Woo Jin como V: El papel de Taheyung en la pantalla chica contará con la historia de un niño herido que vive con un padre borracho.

Según los informes, el padre cambió después de que la madre del cantante los abandonó. A pesar de la tragedia, el inocente cantante espera que algún día su madre regrese.

Jeon Jin Seo como Jungkook: El personaje del drama se describe como un niño que constantemente siente curiosidad por su existencia, no encuentra la felicidad en la inestabilidad de su familia y siente que no se siente diferente sobre la vida y la muerte.

Si bien se burla de que cambie la vida de Suga, tendremos que ver cómo se cruzan sus historias.

En cuanto al actor, Jeon Jin Seo llamó la atención de todos con su papel en The World of the Married.

Aunque la serie está inspirada en los Bangtan Boys, está siendo tratada como una obra de ficción.

El equipo de producción de Youth fue citado explicando: "Este es un trabajo que captura la realidad de siete chicos de una manera real pero agradable, pero también muestra complejidad con la psicología. Ser capaz de entender a los personajes, tener dotes de actuación y tener química entre ellos. los diferentes personajes fue lo más importante para nosotros. Completamos una alineación de actores jóvenes y novatos con imágenes frescas que maximizarán los encantos de cada personaje individual. Por favor, esperen esa sinergia".

La serie apunta a un estreno en 2021. ¿Estás emocionado? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación.