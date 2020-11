BTS: Jimin se vuelve tendencia mundial antes, durante y después de los AMA 2020

El 23 de noviembre, BTS interpretó su última canción, "Life Goes On", de su nuevo álbum BE en los American Music Awards 2020 por primera vez. Cabe mencionar que Jimin causó sensación en redes sociales varios minutos antes de que BTS se presentara.

El idol se convirtió en tendencia mundial y fue el único miembro que lo hizo incluso antes de la actuación. Jimin no decepcionó a los fanáticos, ya que mostró imágenes etéreas con una camisa blanca de manga larga con pantalones negros, que cautivó instantáneamente al ARMY.

BTS en los American Music Awards 2020

Como tal, Park Jimin continuó siendo tendencia en todo el mundo incluso después de su actuación. Además, es el único miembro de BTS que fue tendencia en los Estados Unidos después de los AMA 2020. Esto muestra el poder y el impacto que tiene el Rey de K-Pop.

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, BTS también publicó un clip titulado “Life Goes On Stage Cam (Jimin Focus)” en su canal de Youtube. El video rápidamente se volvió tendencia y alcanzó más de 1.3 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Jimin tiene su propio café

BTS es toda una fuente de inspiración para sus fans, su música los acompaña en todo momento y los motiva a tomar nuevos retos, pero su amor por los integrantes del grupo también ha dado paso a nuevas ideas y creaciones en honor a los idols, así es como nace el café de Jimin.

Un youtuber presentó un café italiano en donde encontraron un café llamado "Jimin Capuccino" en el menú y además te daban una photocard de Jimin.



El hombre dijo que había sido idea de la hija del dueño. La diferencia de ambos es que el capuccino normal (+)

© JiminGlobal pic.twitter.com/DKYUZo4swF — j¡м¡ห¡ε;⁷₁₃| ᴮᴱ ♡ ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs ᴏɴ (@Jiimiin_IsLove) November 18, 2020

TE RECOMENDAMOS LEER: Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

Una cafetería situada en Roma, Italia comenzó a vender una bebida que poco a poco capturó la atención de los fans de Bangtan Sonyeondan, el 'Jimin Cappuccino'. Esta bebida está disponible en Al Biscione Café, un sitio que decidió tomar la propuesta de una fan del grupo idol.