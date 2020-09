BTS: Jimin se vuelve tendencia en Twitter, ARMY celebra 3 años de Serendipity

Now trending as we celebrate Serendipity's anniversary!



�� Worldwide

#4 #3YearsWithSerendipity



���� South Korea

#1 #JiminOurSerendipity

#3 세렌디피티 3주년 (Serendipity 3rd Anniversary)



Let's use the hashtags and keywords and trend them higher! #세렌디피티_지민_3주년 pic.twitter.com/FlKtfMkG0N