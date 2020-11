BTS: Jimin se corona como el 'Rey del K-Pop' por segundo año consecutivo

¡Todos se levantan para el Rey del K-Pop 2020! El cantante de BTS Jimin ha estado en las noticias por varias razones este mes. Desde su cumpleaños hasta su actuación estelar en Black Swan y Filter durante Map of the Soul ON: E, Mochi ha llamado nuestra atención.

El fandom del cantante ahora comienza noviembre con una nota feliz, ya que ChimChim ha sido coronado como el 'Rey del K-Pop' por King Choice. El miembro de BTS fue votado como el merecido ganador del título por segundo año consecutivo.

Jimin se coronó como el 'Rey del K-Pop'

Según información obtenida por La Verdad Noticias, uno de los sitios web de votación de K-Pop más grandes, King Choice, realizó una encuesta entre el 16 de octubre y el 31 de octubre para elegir al monarca de este género musical.

Durante esos 15 días Jimin recibió 12.568.794 votos a favor y fue coronado como el 'Rey del K-Pop. El famoso miembro de Bangtan también se coronó el año pasado después de recibir 1.275.292 votos.

Jimin recibió 1.275.292 votos

Jimin también se coronó como el mejor bailarín

Esta victoria se produce solo unos meses después de que Jimin encabezara el ranking de bailarines masculinos de K-pop en una lista realizada por King Choice este año. Recibió 6.281.147 votos y encabezó la lista por primera vez.

Mientras tanto, Jimin se unió a sus compañeros, RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jungkook para aparecer en los próximos clips conceptuales del álbum del grupo, “BE”. BTS está listo para lanzar este nuevo álbum el próximo 20 de noviembre.