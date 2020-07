BTS: Jimin se convierte en el nuevo líder de la banda ¿Qué pasó?

BTS continúa con promociones para su álbum "Map of the soul 7: The Journey", por lo que los chicos se presentaron en el programa japonés SONGS, donde hablaron sobre sus sueños como artistas.

Durante la entrevista, BTS fue interrogado sobre su sueño como grupo, los chicos explicaron que querían continuar juntos durante 20 años más si era posible, Jimin mencionó que incluso él quería seguir viviendo con ellos después de varios años, por lo que Suga lo nombró como el nuevo líder de BTS.

Namjoon, quien ha desempeñado este papel durante 7 años como la voz del grupo en entrevistas en el extranjero, y que pronunció un emotivo discurso sobre el amor propio, decidió renunciar a su lugar y cambiaron de asiento cuando alguien gritó "Estamos en problemas".

Los chicos comenzaron a bromear sobre la nueva posición de Jimin, ya que el ídolo dijo que si decía algo tenían que obedecer, aunque también era sincero sobre sus deseos para el grupo. El ídolo hizo una promesa y les pidió que confiaran en él.

Cómo se ponen a bromear con que Jimin es el nuevo líder y Namjoon hasta le da su lugar; diría que me alegran el día pero en realidad me alegran la vida...

pic.twitter.com/FArA89ErRF — tory⁷ (@vantxte) July 18, 2020

Jimin quiere que BTS alcance el pico de éxito y pidió el apoyo de sus compañeros de equipo cuando se puso de pie e hizo una especie de juramento como un soldado.

ARMY compartió varios clips del momento en las redes sociales, ya que les pareció algo adorable y muy divertido. Aunque cada uno de los niños tiene un papel, su deseo común es continuar cumpliendo sus sueños como BTS, por 10, 20 o incluso hasta 40 años en el futuro. ¿Qué opinas del nuevo líder?