BTS: Jimin rompe en LLANTO ante el ARMY en un concierto

Durante el concierto de Map of the Soul ON:E, la estrella de BTS, Jimin, mostró sus sentimientos y rompió en llanto ante el fandom ARMY.

Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, V, Suga y RM regresaron a los escenarios con el concierto en línea Map of the Soul ON:E, el show estuvo rodeado de música, ambientaciones increíbles e interpretaciones únicas de los 7 raperos y cantantes.

El espectáculo dejó grandes recuerdos para ARMY, fue una reunión que ni la distancia ni la lengua representaron problemas para los asistentes, para la música no hay obstáculos, ya que es un idioma universal.

Map of the Soul ON:E fue un escenario muy importante para Jimin, el cantante y bailarín presentó por primera vez el performance de su canción ‘Filter’, un track que mezcla diferentes ritmos y es una de las melodías favoritas de los seguidores de la boy band coreana.

El espectáculo también les permitió ver a los fans una parte muy sincera de Jimin, pues el idol de los Bangtan Boys tomó el micrófono para compartir sus más profundos sentimientos con ARMY.

Jimin enamoró a millones de personas más

Jimin rompe en llanto ante el ARMY

Después de que el artista originario de la ciudad de Geumjeong en Busan, Corea del Sur, interpretará ‘Filter’, dio algunas palabras para todos los asistentes, Jimin le abrió su corazón a ARMY al explicar sus sentimientos durante el concierto.

El idol dijo que estaba muy concentrado en presentar un gran espectáculo en Map of the Soul ON:E, antes de prepararse para el concierto, él pensaba que había algunos aspectos que eran injustos.

Debido a la crisis de salud mundial, los chicos de BTS cancelaron su gira internacional para promocional el material discográfico ‘Map of the Soul: 7’ y Jimin comentó:

Yo sólo quería actuar con mis compañeros más que nada y actuar para todos ustedes para ser felices, no sé por qué tenemos que pasar por esto

Las lágrimas llegaron a los ojos de Jimin y poco después se tapó la cara, calmó un poco sus emociones y volvió a tomar el micrófono para decir:

"Mis compañeros estaban divirtiéndose mucho durante el encore, no he podido concentrarme desde entonces, pero estoy feliz de poder ver a todos así”.

Nada puede ser más doloroso que ver a la persona que más amas destrozarse ante tus ojos

Lo acabo de sentir ver a Jimin llorar me destrozó el corazón

Estoy llorando lo siento ����



Jimin agradeció al público asistente por apoyar todas sus actividades y finalizó diciendo que la esperanza que los fans les envían es el impulso que los hace trabajar todos los días para ser mejores artistas.