BTS: Jimin rompe 2 récords en TikTok con su video en solitario de ‘Boy With Luv’

Jimin ha batido dos récords en TikTok con uno de sus videos en la plataforma. A principios de este año, Mochi se dirigió al perfil oficial de TikTok de BTS para compartir un video de él mismo bailando Boy With Luv.

El video fue subido cuando BTS presentó su primer Bang Bang Con en abril, en el que los miembros y el fandom volvieron a visitar algunos de los conciertos icónicos del septeto. Según AllKPop, el video superó los 9 millones de me gusta en la plataforma.

Este hito llevó a que el video se convirtiera en el clip con más ‘me gusta’ de un individuo surcoreano en la plataforma. Si eso no fuera motivo suficiente para que sus seguidores festejen, se ha informado que el video, el 25 de septiembre, superó los 74 millones de visitas.

Como resultado, el video se ha convertido en el video más visto de un individuo coreano en la plataforma. Jimin también estuvo en las noticias últimamente por su foto conceptual como parte del lanzamiento del álbum de BTS “BE”.

Jimin y su actuación en Map of the Soul: ON: E

El mes pasado, BTS concluyó su concierto virtual de dos días, Map of the Soul: ON: E. Millones de fans sintonizaron para ver el concierto, generando enormes ingresos para la banda. Los fans también pudieron disfrutar del acto Filter de Jimin, coreografiado por Nicky Andersen.

“Sí, los rumores eran ciertos. Coreografié en Filter de BTS. ¡Las palabras no pueden describir lo emocionado que me sentí cuando vi al increíble Park Jimin ejecutar mis pasos de manera tan hermosa!" escribió Andersen.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Map of the Soul: ON: E de BTS fue el segundo concierto virtual del grupo después de Bang Bang Con: The Live. Cabe mencionar que la banda de siete miembros no ha estado de gira para Army desde febrero.