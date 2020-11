BTS: Jimin revela por qué lloró durante el concierto ‘Map of the Soul ON: E’

El 13 de octubre Jimin le prometió al ARMY que realizaría un VLIVE para ponerse al día con ellos pronto. El idol cumplió su promesa y 7 días después realizó un VLIVE donde habló de su cumpleaños, el reciente concierto de BTS ‘Map of the Soul ON: E’ y el próximo álbum de BTS ‘BE’.

Para comenzar el VLIVE, agradeció a los fans por todo lo que hicieron por su cumpleaños y les dijo que vio muchos de sus mensajes. Cabe mencionar que para el cumpleaños de Jimin, los fanáticos hicieron tendencia su nombre con varios hashtags.

Jimin habló del concierto ‘Map of the Soul ON: E’

También les dijo a los fans que después del concierto ‘Map of the Soul ON: E’ de BTS, tuvo unos días libres y pasó su tiempo libre con familiares y amigos. Debido a esto, no tuvo tiempo para hacer una transmisión en VLIVE hasta el 20 de octubre.

Jimin también explicó que BTS estaba ocupado preparando cosas para ARMY, por lo que solo tenía unos 30 minutos para hablar con los fans. Durante el VLIVE, el idol les contó a los fans sobre toda la preparación que tuvo la banda para el concierto ‘Map of the Soul ON: E’.

생일 축하해주셔서 감사합니다

여러분도 행복한 하루 되세요 ��



조만간 브이앱으로 찾아 뵐게요!#JIMIN pic.twitter.com/dUBU9NWhZO — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 12, 2020

La razón por la que Jimin lloró durante ‘Map of the Soul ON: E’

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Jimin detalló lo difícil que fue la pausa de baile entre ‘NO’ y ‘We Are Bulletproof, Pt. 2.’ y le dijo al ARMY que estaba particularmente emocionado de interpretar ‘Filter’, su canción en solitario de ‘Map of the Soul: 7’.

Durante el final del concierto ‘Map of the Soul ON: E’ el 10 de octubre, Jimin lloró al dirigirse a los fans de BTS. Si bien dijo que no tenía la intención de usar VLIVE para explicar por qué lloró, el cantante les dio a los fanáticos una razón durante la transmisión.

Según Jimin, se dio cuenta de que los fanáticos estaban viendo el concierto en tiempo real después de interpretar ‘Boy With Luv’. Esto lo sorprendió ya que no sabía que podría ver a ARMY viendo el concierto en vivo. Debido a esto, se emocionó durante el concierto.

Si bien Jimin originalmente celebró el VLIVE para pasar tiempo con los fanáticos de BTS por su cumpleaños, la transmisión terminó siendo otra muestra de la compasión del cantante. Queda claro en VLIVE que el cantante de K-Pop se preocupa mucho por ARMY.