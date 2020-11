BTS: Jimin revela por qué era tan importante que Suga se sometiera a cirugía

Durante su transmisión en vivo en YouTube, Jimin compartió sus pensamientos sobre la salud de los niños durante estos tiempos inciertos, incluida la importancia de que Suga se opere el hombro.

BTS lanzará su nuevo álbum BE el 20 de noviembre, junto con el nuevo sencillo, "Life Goes On". Si bien los niños suelen hacer videos promocionales y entrevistas juntos, para esta época, lo más probable es que Suga esté desaparecido en acción.

Eso se debe a una cirugía a la que se sometió el rapero recientemente, según la compañía de gestión de BTS. El 6 de noviembre, Big Hit Entertainment publicó un mensaje en Weverse sobre la condición y el proceso de recuperación de Suga.

"Suga se sometió a una cirugía para reparar el labrum del hombro desgarrado el 3 de noviembre", dice el comunicado.

Jimin y Suga son grandes amigos, quizás los miembros de BTS más cercanos.

"La cirugía, para abordar un problema que constantemente había sido un problema de salud y bienestar para Suga, se completó con éxito, y actualmente está descansando y recuperándose siguiendo el consejo de su médico de que SUGA debe someterse a un período de recuperación estricto y sin obstáculos".

Algunos fanáticos reconocen que esta no es la primera vez que Suga tiene problemas con su hombro. En 2012, se lesionó el hombro y al año siguiente se le diagnosticó dislocación. En 2019, se le diagnosticó además un "desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo", según Big Hit Entertainment.

Jimin comentó sobre la cirugía de Suga

Suga recibió varios tratamientos para ayudar con su hombro y dolor, pero esta cirugía es un paso hacia una solución a largo plazo, según Jimin. La cantante del grupo saltó a una transmisión en vivo durante noviembre, comentando los proyectos futuros del grupo.

Según una traducción, Jimin dijo que él y los otros miembros de BTS están cuidando su salud tanto como sea posible. Es por eso que Suga entró para hacerse el procedimiento, para que pueda "estar con nosotros a largo plazo".

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube desde hace meses y ha resultado ser todo un éxito. Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.