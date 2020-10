BTS: Jimin revela lo que necesita para ser FELIZ

La estrella de BTS, Jimin, ha revelado las cosas que él necesita para tener una vida feliz y durante una divertida entrevista, dejó impactado al fandom ARMY.

BTS continúa con la promoción de “Dynamite” y los preparativos de su comeback con “BE” el próximo 20 de noviembre. El grupo K-pop de BigHit también ha realizado varios lanzamientos, entre ellos el DVD japonés de “Map of the soul 7: The Journey”, donde realizaron diversas actividades, entre ellas, una sesión de preguntas y respuestas entre Jimin y Jungkook.

En uno de los segmentos del DVD, el cantante fue entrevistado por su compañero, quien le realizó una entrevista muy divertida. El idol de Bangtan compartió con ARMY algunos de sus gustos y las cosas que necesita en la vida para ser feliz. Fue un juego de “¿Qué prefieres”?, el cantante de “Serendipity” explicó por qué eligió cada cosa.

Jimin solo necesita de 10 cosas en la vida que son sus favoritas, ya sea porque lo hacen feliz o porque podría sobrevivir sin ellas por un día entero.

La primera revelación es sobre su canción favorita en japonés, eligió “You eyes Tell” porque cree que es buena, continuando con la música, se identifica sentimentalmente con “Boy with Luv”.

El cantante abrió su corazón a sus fans

Jimin revela sus cosas favoritas de la vida

Durante la entrevista de Jungkook a Jimin, el idol también confesó que su temporada favorita es el invierno, pues cree que la nieve es bonita, incluso prefiere las bebidas frías porque es sensible al calor. Sobre su lugar favorito, eligió el mar, así que la playa sería una buena idea para ir de vacaciones.

En comida, Jimin prefiere el Jajangmyeo, los famosos fideos de frijol negro y el kimchi. A la hora de los retos, si el idol tuviera que cumplir con algo difícil prefiere no parpadear por un minuto completo.

Sobre sus actividades favoritas, Jimin admitió que últimamente es fan de los videojuegos y prefiere pasar un día sin música que sin Internet.

Estas fueron las 10 cosas básicas que el idol necesita en la vida para ser feliz. ¿Tú tienes algunas?

