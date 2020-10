BTS: Jimin presume sus TATUAJES TEMPORALES, ¿tienen algún significado?

Durante los concierto del fin de de semana el cantante estrella de K-Pop, Jimin, dejó ser sus nuevos tatuajes temporales.

El grupo K-pop de BigHit finalizó sus conciertos online este fin de semana, los idols presentaron nuevas coreografías de su álbum “Map of the soul 7”.

Durante dos días seguidos, ARMY se reencontró con los chicos, quienes compartieron diversos momentos durante las presentaciones y también mostraron sus nuevos tatuajes.

A través de la plataforma Weverse, BTS realizó su concierto online "Map of the soul ON: E”, shows musicales que les permitieron alcanzar un nuevo récord y convertirse en los dueños de la taquilla de fin de semana, pues lograron reunir a miles de fans.

Este proyecto fue una forma de encontrarse con ARMY tras cancelar su gira 2020 debido a la crisis de salud.

Durante los performances, los idols de Bangtan lucieron diferentes looks y modelaron varios outfits, Jimin se robó las miradas durante el segundo día, pues el idol reveló sus nuevos tatuajes temporales que se realizó en las manos, ¿qué significado tienen? J-Hope también se hizo algunos en los brazos.

Jimin sorprendió al ARMY con sus nuevos tatuajes

Jimin presume nuevos tatuajes

En su cuenta oficial de Twitter, BTS compartió algunas fotos del detrás de cámaras de su concierto online, los integrantes agradecieron a ARMY por todo su apoyo, Jimin decidió publicar una foto de su presentación con “Filter”, uno de sus solos. Su post registró más de 500 RT y más de un millón de me gusta.

정말 정말 행복한 시간을 함께 해주신 모든 아미여러분들께 감사의 인사를 전합니다

사랑하고 또 사랑합니다#JIMIN pic.twitter.com/kzspVwxiqs — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 11, 2020

Los nuevos tatuajes temporales de Jimin se hicieron en la palma de sus manos. Ambos eran un par de palabras escritas en latín y en tinta negra. El primero de ellos es “Illecebra”, cuyo significado hace referencia a la tentación; el segundo era “Arcanus”, término que se usa para algo secreto, ambos podrían estar relacionados con la letra de su canción.

ARMY compartió diversos mensajes sobre la foto del idol, a pesar de que los tatuajes eran temporales, cada uno de los looks de los chicos logra enamorarlas. ¿Te harías un tattoo similar o inspirado en Jimin?

Quien también robó la atención fue Jin, quien con sus looks se volvió tendencia en Corea del Sur.