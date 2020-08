BTS: Jimin presume TATUAJE en Twitter y el ARMY pide una explicación

No se puede negar que Jimin provoca locura cada vez que lo vemos. Ya sea en las Bangtan Bombs lanzadas de vez en cuando o en In The Soop BTS, también trae una sensación de alegría y felicidad cuando se apodera de la pantalla.

Su último tweet es solo otro ejemplo de ello. El cantante compartió tres nuevas fotos en la cuenta de Twitter de BTS, comunicándose con el fandom ARMY sobre el huracán en Corea del Sur.

"Es un alivio que el huracán (finalmente) nos haya pasado", dijo en el tuit.

"Se dice que (el tifón / mal tiempo) volverá la próxima semana, así que por favor mantente a salvo", agregó el cantante preocupado.

Jimin, el cantantes de BTS se veía adorable mientras posaba para las fotos con una simple camiseta blanca de cuello redondo y una gorra de barco y mostró su sonrisa contagiosa.

Mientras que en la primera foto se ve al cantante de pie como un chico adorablemente bueno, en la segunda y tercera foto, se ve a Mochi sosteniendo su elegante gorra de barco y haciendo alarde de sus brazaletes.

Su tatuaje del "13" asomaba entre las pulseras.

Jimin se mostró preocupado por el huracán que azota a su país

Jimin presume su tatuaje

El tatuaje llamó la atención de ARMY hace unos meses.

Si bien aún se desconoce el significado real detrás de la tinta, los fanáticos tienen la teoría de que "13" marca el cumpleaños de ChimChim, celebrado el 13 de octubre, o marca el día del debut de BTS, el 13 de junio de 2013.

Mira las fotos a continuación:

Jimin dejó ver su tatuaje y el ARMY se emocionó

Jimin estuvo en las noticias recientemente por su donación a varias organizaciones benéficas y el bienestar de los niños.

Según Soompi, el cantante donó unos generosos 100 millones de wones a la Fundación de Educación Futura Jeonnam en Corea del Sur.

K-media informó que el padre de Park Jimin entregó la donación al presidente de la fundación e instó a que se ayude a los estudiantes que tienen necesidades económicas.

Jimin será conocido como colaborador del Salón de la Fama de la Educación de Jeonnam.