BTS: Jimin presume NUEVO LOOK y enamora al ARMY

Jimin y los demás integrantes de BTS presumieron sus nuevos looks durante el concierto online Map Of The Soul ON:E. ¿Cuál fue la respuesta del ARMY?.

El concierto en línea de los chicos de BTS estuvo lleno de momentos increíbles, entre las presentaciones musicales, los outfits de los idols y sus palabras a los fans, el evento causó una gran emoción entre aquellos que pudieron disfrutarlo. Algunos de los integrantes también usaron nuevos looks para el evento y lograron acelerar corazones alrededor del mundo.

Cada etapa de Map Of The Soul ON:E fue única. El primer día de este show nos dejó escuchar increíbles melodías y los fans del grupo de K-Pop no pueden esperar más para descubrir lo que pasará en el segundo concierto, pero ya tuvimos algunos momentos memorables y detalles de los integrantes de Bangtan Sonyeondan que lograron enamorar a todo ARMY.

Jimin enloqueció al ARMY con su nuevo look

Nuevo look de Jimin

Algunos de los cantantes optaron por aprovechar este reencuentro con sus fans como una oportunidad para darle un cambio a su imagen, se trata de su nuevo corte de cabello que rápidamente se ganó el cariño de ARMY.

Suga, Jimin y Jungkook usaron un look undercut, este corte se distingue por la diferencia en la longitud del cabello una zona a otra. Mientras que la parte baja y de los costados se mantiene muy corto, la parte superior conserva el cabello largo.

La respuesta de los fans de BTS fue maravillosa, ya que un gran número de personas que siguieron la transmisión del concierto mencionaron lo geniales que lucen con su nueva imagen.

Probablemente el staff a cargo del show ya se esperaba una reacción de este tipo, pues durante la plática que los idols mantuvieron con la audiencia viéndolos desde casa, la cámara enfocó a Yoongi y la producción agregó un efecto de gritos en multitud que incrementaron su intensidad mientras se apreciaba el corte de cabello del rapero.

Otro integrante del grupo de K-Pop que nos dio una gran sorpresa durante Map Of The Soul ON:E fue J-Hope, este idol mostró algunos tatuajes durante una presentación.