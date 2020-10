BTS: Jimin pasó un INCREÍBLE cumpleaños y agradece al ARMY

El famoso cantante estrella de BTS, se mostró conmovido por todos los mensajes de felicitación que recibió por su cumpleaños este 13 de octubre.

La celebración por el cumpleaños 25 de Jimin comenzó antes y el cantante respondió a los mensajes de felicitación que ha estado recibiendo en redes sociales, mismos que agradeció con algunas fotografías.

Todos los ARMY se encuentran de fiesta pues uno de sus miembros está celebrando su cumpleaños y luego de recibir un gran número de felicitaciones y observar los mensajes creados en su honor, Jimin por medio de la cuenta del grupo en Twitter para saludar a sus seguidores.

Jimin es una estrella del K-Pop a nivel mundial

Jimin agradece al ARMY

Como era de esperarse, el día de hoy, las redes sociales se llenaron de fotografías, videos y mensajes con buenos deseos para Park Jimin, pues el gran ídolo que nació en 1995 está celebrando sus 25 años en edad y sus compañeros de grupo también lo felicitaron en las redes sociales.

De hecho, Suga fue uno de ellos y compartió un tweet en donde le deseaba un feliz día a su compañero y amigo y luego de ver la publicación, el vocalista respondió preguntando por qué había utilizado la palabra irremplazable en los hashtags, pero todos sus seguidores supieron fácilmente la respuesta.

Otro integrante de Bangtan Sonyeondan también compartió una fotografía de Jimin agregando el nombre del cantante, aunque se trata de una publicación en honor al cumpleaños del cantante, no se reveló quién hizo este tweet por lo que los seguidores comenzaron a dejar preguntas para descubrir la identidad detrás de la fotografía.

El intérprete de Filter ha observado con bastante atención todo lo que sus seguidores organizaron en su honor, y es por ello que también dejó un mensaje de agradecimiento a todos los que se tomaron un momento para dedicarle algunas palabras.

Como si fuera poco, Jimin invitó también a sus seguidores a mantenerse pendientes, puesto que realizará una transmisión en V Live para darle un cierre perfecto a su celebración de su cumpleaños.

"Gracias por las felicitaciones del cumpleaños, espero que todos tengan un buen día ¡Nos vemos pronto en V App!".

Park Ji-min debutó como integrante de la boy band BTS en el año 2013 siendo hasta el momento uno de los miembros de la exitosa agrupación.

Cabe mencionar que en el 2016 Jimin hizo varias apariciones en varios programas como "Celebrity Bromance", "Hello Counselor", "Please Take Care of My Refrigerator" y "God's Workplace" y en el mismo año empezó a ser presentador especial de programas como "Show! Music Core" y "M Countdown".

Primer éxito de Jimin

Fue el 30 de diciembre de 2018 que Jimin lanzo su primera canción en solitario,"Promise", en la página de SoundCloud de BTS y el tema fue descrito por Billboard como una balada pop apacible, además fue compuesto por Jimin y Slow Rabbit.

"Promise" incluye letras escritas por Jimin y su compañero de BTS, RM, mientras que la fotografía de la portada fue tomada por otro de sus miembros de grupo y tras su lanzamiento rompió el récord de la canción más reproducida en Soundcloud en 24 horas.

Jimin logro posicionar en el puesto 14 de los ídolos más preferidos en una encuesta realizada por Gallup Corea en el 2016 y luego llego al número 7 en 2017 y al 1 en 2018.

Como si fuera poco en el 2018 fue la novena celebridad y el octavo músico sobre los que más se tuiteó en el mundo y también fue escogido por The Guardian como el décimo séptimo mejor integrante de una boyband en la historia.

TE RECOMENDAMOS LEER:Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

En 2019 recibió una placa de apreciación de la Sociedad para la Conservación Cultural por realizar la danza tradicional coreana buchaechum durante los Melon Music Awards de 2018, y ayudar a difundir el baile fuera de Corea.