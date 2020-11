BTS: ¿Jimin lanzará una canción en solitario en 2021? Esto revela el idol

¿Jimin de BTS lanzará nueva música en solitario en 2021? El cantante, compositor y bailarín, que lanzó por última vez su canción en solitario 'Filter' en 2020, habló sobre sus planes para el próximo año.

Durante la sesión de BTS en ''Comeback Countdown" tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio en coreano 'BE' el 20 dfce noviembre, Taehyung, también conocido como V, le preguntó durante cuándo lanzaría "el segundo filter".

Jimin se rió y dijo que actualmente no está pensando en lanzar una canción en solitario. V, justo antes de la pregunta, elogió a 'Filter' que apareció en el cuarto álbum en coreano de BTS, 'Map of the Soul: 7'.

La razón para no lanzar una canción en solitario en el corto plazo, según Jimin, es que está tratando de encontrar su propia voz mientras descubre diferentes cosas también agregó que probablemente lanzaría una canción en solitario en un momento posterior no especificado.

La siguiente pregunta de V a Jimin fue si lanzaría una canción en solitario en 2021 a lo que Jimin respondió diciendo que los fanáticos pueden, de hecho, esperar algo en 2021.

Cuando V se volvió más específico y preguntó si Jimin lanzaría su canción en junio de 2021, Jimin dijo que sería demasiado pronto. Sin dejar de lado el asunto, V preguntó además si lanzaría material en solitario en julio de 2021, suspiró y dijo que la fecha exacta se decidirá más adelante.

Jimin presenta "filter" en concierto durante "Map of the Soul 7"

Después de esto, V concluyó que la canción en solitario de Jimin se lanzará en agosto de 2021, a lo que Jimin cedió y le pidió que lo ayudara con la canción, lo que seguramente alegrará al ARMY.

La carrera en solitario de Jimin

La carrera en solitario de Jimin comenzó en 2014 cuando colaboró con su compañero miembro de BTS, Jungkook, para 'Christmas Day', una interpretación coreana de 'Mistletoe' de Justin Bieber.

Más tarde, en 2017, volvió a colaborar con Jungkook al lanzar una versión de 'We Don't Talk Anymore', originalmente de Charlie Puth y Selena Gomez. También participó en programas como 'Hello Counselor', 'Please Take Care of My Refrigerator' y 'God's Workplace' y organizó 'Show! Music Core' y 'M Countdown'.

Además, participó en un dueto en el 'KBS Song Festival' con Taemin de Shinee.

Fuera de BTS, Jimin lanzó su primera canción en solitario 'Promise' en 2018 en la página de SoundCloud de la boyband, que compuso y escribió el mismo con RM como co-escritor y Slow Rabbit como productor.

Te recomendamos leer: Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

¿Crees que Jimin estrene nueva música en 2021?, ¿Te gustaría verlo sin BTS más adelante? Dinos en los comentarios.

