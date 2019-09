BTS: Jimin jugando UN GLOBO cautiva al ARMY ¡Qué tierno! (VIDEO)

Los chicos de BTS vuelven a sus actividades de siempre dentro de la banda y en esta ocasión ha sido el encantador Jimin es quien se ha robado las miradas por unas escenas que han cautivado al ARMY.

Hay que destacar que muchos integrantes del ARMY aseguran que Jimin es honestamente la persona más encantadora, por lo que no pueden evitar derretirse cada vez que lo ven haciendo algo lindo en redes sociales.

Esos lindos momentos a menudo suceden en los videos de BTS Bangtan Bomb, que son cortos de los chicos que Big Hit Entertainment comparte con el BTS ARMY cada dos días más o menos.

Un video vuelve a causar furor luego de que el viernes 20 de septiembre, Big Hit subió el precioso clip al canal de BTS en YouTube, BANGTANTV y debido a que los fanáticos siempre están atentos esperando el nuevo contenido de BTS, BTS ARMY sintonizó instantáneamente para ver el video en el momento en que se compartió.

El video mostró a Jimin detrás de escena de una sesión de fotos para las fotos conceptuales de BTS ' Map of the Soul: Persona, por lo que en el video Jimin usó globos como accesorios para la sesión de fotos y, aunque eso no parece mucho, si alguien usara globos como accesorios, ese sería Jimin.

El miembro de BTS hizo que su sesión de fotos se viera sin esfuerzo porque eso es lo buen modelo que es, y estoy seguro de que BTS ARMY no duda en ningun momento de ello.

A la mitad del video, Jimin tomó el globo y lo frotó en una de las camisas del miembro del personal para cargarlo con más electricidad estática; luego tomó el globo y lo frotó sobre su cabeza y ¡boom! Su cabello se levantó instantáneamente, pero como es Jimin, se las arregló para lucir tan guapo como siempre.

Cabe destacar que las fotos conceptuales son toda la sensación dentro del fandom de BTS, ya que se burlan de lo que será el próximo concepto de álbum de BTS.