BTS: Jimin impacta a ARMY con tremendo baile en los MMAs

Los MMAs 2020 recibieron en su escenario a importantes bandas del K-pop, pero una de las bandas que se llevó la noche fue BTS y en especial Jimin ya que en las redes sociales miles de personas han destacado su increíble participación y baile en esta gran gala.

Black Swan fue la favorita en los MMA

BTS comenzó los Melon Music Awards 2020 con la canción Black Swan en donde realizaron una increíble coreografía entre Jimin y Jungkook. Como todos unos expertos en danza, su performance tenía tintes de ballet clásico y logró conmover a más de uno.

El mundo entero se ha detenido después de la actuación del Black Swan de Park Jimin en #MMA2020. Las búsquedas en Google de Park Jimin & Jimins alcanzaron un máximo de 100 en todo el mundo en la última hora ☺️#지민 #JIMIN #JIMIM #ParkJimin #방탄소년단 #BTSxMMA @BTS_twt pic.twitter.com/vNdM9HMSqM — ⟬⟭PARK JIMIN₁₃⁷⟭�� #JIMIN �� ⟬ᴮᴱ 10시13분 #지민 (@JIMINILOVE952) December 5, 2020

En el video de aquí abajo verás todas las coreografías de BTS en los MMA 2020, pasando desde Black Swan y On hasta Life Goes On y para finalizar, una increíble presentación de su éxito del año: "Dynamite". El video dura 17 minutos pero sinceramente si eres ARMY, esta presentación es algo que tienes que ver.

Los comentarios sobre Jimin no se hicieron esperar en Twitter, esto fue lo que dijeron algunas personas.

"El mundo entero se ha detenido después de la actuación del Black Swan de Park Jimin"

"Es una gran obra de arte"

"Jimin es lo máximo"

La danza de Jimin impactó a Twitter

Desde el carpool de James Corden con BTS, todos pudimos darnos cuenta que Jimin posee un talento nato para bailar así que seguramente esta no será la única presentación que nos sorprenda de esta guapisimo y encantador coreano que ha hecho estallar Twitter.

