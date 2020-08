BTS: Jimin está DECEPCIONADO del video musical de ‘Dynamite’, ¿por qué?

Por primera vez, BTS lanzó una canción completamente en inglés.

"Dynamite" explotó en las listas de música y en la página de tendencias de YouTube durante agosto de 2020, e incluyó algunas fotos adorables de estos artistas de K-pop. Esto es lo que dijo Jimin sobre una escena con el miembro más joven del grupo, Jungkook.

BTS lanzó su video musical para 'Dynamite'

Este grupo de K-pop está iluminando las listas de música con su nuevo sencillo, "Dynamite". El video musical de la canción recientemente lanzada de BTS presenta colores brillantes, un ambiente retro y una sensación edificante, ya que los miembros de BTS esperaban traer un poco de felicidad a los fanáticos durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

"Esta es una situación a la que se enfrentan todos los demás en todo el mundo, así que comenzamos a explorar qué podemos hacer ahora mismo, qué podemos hacer realmente bien".

El rapero de BTS, Suga habló del nuevo sencillo

El video musical de "Dynamite" destaca a los artistas de K-pop bebiendo leche, comiendo donas y bailando estilo libre.

Incluso hay un momento adorable en el que Jimin, el cantante más importante del K-Pop salta sobre la espalda de Jungkook.

Unos momentos en 'Dynamite' fueron 'estilo libre' por los miembros de BTS.

Según los fans, RM preguntó si los creadores detrás del video musical le pidieron a Jimin que saltara sobre la espalda de Jungkook.

Jimin respondió diciendo que era "estilo libre". Cuando los chicos reaccionaron al video musical por primera vez durante un V Live, llamaron al momento "tan sentimental".

Jimin sonrió en respuesta. Esta no sería la única vez que Jikook se robó corazones en el video musical de "Dynamite".

¿Los dos bailando y quitándose la chaqueta juntos? Icónico y adorable.

Algunos incluso señalaron las similitudes con el baile en solitario de Jimin y los movimientos de baile de Michael Jackson. No todos los bailes fueron sin guión, por supuesto.

Los muchachos bailaron juntos con sus ropas color pastel, mostrando aún más sus talentos. Sin embargo, este es solo el comienzo de esta era retro, ya que RM confirmó que un nuevo álbum ya está en proceso.

Este es solo uno de los videos musicales récord de los miembros de BTS

A pocas horas del lanzamiento del video musical "Dynamite", los miembros de BTS rompieron récords de YouTube. Según se informa, el video obtuvo 10 millones de visitas en 20 minutos y más de 50 millones de visitas en menos de 24 horas.

Jimin asegura que el video no fue de su total agrado

Otros videos musicales, incluidos "DNA" y "Boy With Luv", hicieron historia en YouTube.

Los fanáticos de este grupo de K-pop hicieron del video musical un tema de tendencia en las plataformas de redes sociales, a menudo compartiendo su amor por el grupo de K-pop y esta nueva era retro y optimista.

Se presume que se anunciará más información sobre el próximo álbum de BTS en las próximas semanas. El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube.

Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.