BTS: Jimin envía CONSEJOS los aprendices de I LAND ¡Encantador!

El episodio final del programa de supervivencia de K-pop I-LAND tuvo lugar anoche y mientras se derramaban lágrimas por las impactantes eliminaciones de Daniel y K, se dio a conocer a los siete miembros del nuevo grupo de chicos ENHYPEN.

BTS y TXT marcaron su presencia en el episodio final con el primero incluso ofreciendo algunos buenos consejos a los aprendices de I-LAND antes de que ENHYPEN se formara oficialmente.

J-Hope agradeció a los aprendices por su divertida actuación y dado que debutarán pronto, desea ser buenos colegas con ellos mientras espera que nunca olviden lo esencial, y sus comienzos, y lo que ha soñado, lo que te has rendido para estar aquí, y deberías esforzarte más para convertirte en un mejor ídolo.

El consejo de Jimin

Hobi agregó que deben amar la música y esforzarse y ser apasionados por la interpretación porque, con eso, está seguro de que brillarán más.

En cuanto al carismático integrante de BTS, el cantante de 24 años se ganó los corazones por sus humildes consejos a los aprendices: No sé si estoy en posición de dar consejos, pero algo en lo que pensar es nunca olvidar a tus fans y amar a tus miembros y tu trabajo, compartió ChimChim antes de agregar: un buen resultado. Te animaré.

Felicidades. Lo que quiero decir es para los que debutaron y los que no, no olviden este momento y harán lo que quieran. Debut no lo es todo. No se olviden de hoy y de ustedes.

Haré cualquier cosa en el futuro. Espero ver el día en que actúes junto con ENHYPEN. Felicidades, concluyó Jimin después de que se anunciaran las eliminaciones y los miembros de ENHYPEN.

Jungkook por su parte se aseguró de compartir su agradecimiento por el buen desempeño de los aprendices y aunque al principio no podía ver quién se destacaría, Kookie eligió a Jungwon porque pensó que era bueno y lo impresionó.

Cabe destacar que el Golden Maknae confesó cómo llegó a la posición en la que se encuentra actualmente debido a su pasión y espera que los aprendices nunca olviden lo que sienten ahora y continúen como lo indica el nombre de su equipo.

¿Crees que Jimin de BTS es bueno dando consejos?