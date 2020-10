BTS: Jimin emociona al ARMY tras revelar nuevos detalles de “BE”

BTS: Jimin sorprende al ARMY tras revelar nuevos detalles de “BE”

BTS ha estado trabajando en su próximo álbum titulado BE. A principios de este verano, se reveló que a cada miembro se le han encomendado varias tareas. El lanzamiento de producción propia tiene a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook como gerentes de proyecto, también conocidos como PM.

Es por esta razón que se les han asignado tareas. Si bien el septeto ha compartido detalles limitados sobre sus roles y responsabilidades, el líder de Bangtan, Namjoon, el rapero Yoongi y Mochi ahora han revelado que no ha habido un rol establecido por cada miembro.

Jimin habló del nuevo álbum de BTS

Hablando con NDTV, Namjoon explicó que los roles y responsabilidades dependen de pista por pista. Aunque admitió que no puede compartir detalles sobre el álbum, reveló: "Cada miembro hizo su parte, incluso letras, pistas, ideas. O incluso moda, versiones, cualquier cosa".

ChimChim contribuyó para agregar que todos los miembros del grupo tenían opiniones mientras trabajaban en el álbum. Discutieron los temas y las emociones y decidieron incorporarlos todos. "Nos dedicamos mucho a este proyecto", dijo Jimin.

Yoongi intervino para agregar que es difícil señalar un rol o responsabilidad en particular. Agregó que el álbum es un esfuerzo colectivo donde todos ponen su mejor esfuerzo. "No hay un rol establecido, y para este, en particular, todos tuvimos mucha participación, así que es un álbum muy diferente”.

Recientemente, como parte del lanzamiento del álbum, los miembros han compartido postales escritas a mano dirigidas al ARMY. Por otro lado, como ya mencionamos en La Verdad Noticias, el nuevo álbum de BTS está programado para lanzarse el próximo 20 de noviembre.