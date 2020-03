BTS: Jimin consigue otro récord con su canción “Filter”/Foto: Youtube

La agrupación surcoreana de K-Pop más famosa del momento, BTS, por ahora está viviendo la cuarentena por el COVID-19. Pese a que han tenido que cancelar diversas fechas de su tour, su reciente álbum “Map Of The Soul: 7” sigue siendo un éxito. Pero no sólo eso, Jimin, uno de los miembros, consiguió otro nuevo récord con su canción en solitario, “Filter”.

El solo de Park Ji-min de BTS, “Filter” ha conseguido un otro récord a nivel mundial, después de haber dominado Youtube. De acuerdo a la plataforma de música Spotify, Jimin se ha coronado como el primer artista solitario de K-Pop en conseguir 30 millones de reproducciones con su canción en el menor tiempo; es decir, a tan solo un mes del lanzamiento de “Map Of The Soul: 7”.

El álbum de los chicos BangTan es uno de los hits más populares de este 2020, el ARMY ha logrado que la agrupación se consolide como la más importante del género y por ello, BTS está en los primeros lugares de las listas de popularidad musical.

“Map Of The Soul: 7” ha roto diversos récords, pero el que las canciones en solitario de sus miembros consigan esto, es algo que ha puesto muy felices al ARMY, ya que es uno de los fandoms más fuertes de la industria musical, quienes consiguen que los Idols sean muy famosos.

El ARMY está orgulloso de Jimin

La gran hazaña de Jimin ha sido celebrada por el ARMY, quienes en redes sociales ha felicitado al cantante y bailarín por demostrar que tiene un asombroso talento para ser solista, y la canción “Filter” lo demostró.

Sin embargo, esto no significa que los fans desean que Jimin llegue a abandonar BTS y lleve una carrera en solitario. Pero el éxito de uno, es el orgullo de todo el ARMY. Conseguir 30 millones de reproducciones en Spotify, una de las apps de música más importantes, sí es un gran logro.