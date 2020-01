BTS: Jimin celebra su aniversario como integrante del grupo ¡Atención ARMY!

Hoy se cumplen 7 años en que Jimin fue revelado como miembro de Bangtan

Recordemos que Jimin con tan solo 19 años dejó sorprendidos al público con el poder que tiene su voz al hacer una increíble nota alta en Let Me Know#JIMIN세계가_탐내는_남자@BTS_twtpic.twitter.com/C73D3cQdsr