BTS: Jimin ENLOQUECE al ARMY con su cabello azul

La nueva exclusiva serie de imágenes del regreso de BTS ha sido toda una sorpresa, ya que el cabello azul de Jimin, que coincide casualmente con la portada del álbum Map of the Soul: 7, está enloqueciendo al ARMY.

Recientemente, Big Hit Entertainment lanzó nuevas fotos conceptuales que representan el septeto: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, como cisnes en blanco y negro, pero eso no ha sido todo pues unas horas más tarde, la banda fue vista en un aeropuerto de Corea del Sur después de las promociones en los Estados Unidos.

En ambos casos, Jimin apareció con algunos detalles de color azul oscuro en su cabello, lo que hizo que el ARMY se alertara y sucumbiera de la emoción, por el nuevo look del odol de BTS.

Hay que destacar que durante las últimas semanas, BTS ha estado ocupado con promociones en los Estados Unidos, ya que primero, el grupo actuó en la 62a Entrega Anual de los Premios Grammy; luego corrieron el circuito de medios para discutir Map of the Soul: 7 , incluidos los lugares invitados en iHeartRadio y The Late Late Show con James Corden .

Las novedades de BTS

La banda también aparecerá en un episodio especial centrado en BTS de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , que se emitirá en algún momento en el futuro cercano y que es de los eventos más esperados por el ARMY de BTS.

Ahora, según los videos publicados por Newsen y Stark el 10 de febrero, BTS aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon , donde fueron rodeados por un mar de curiosos, paparazzi y seguridad.

Las publicaciones de Corea del Sur también capturaron a los siete miembros saliendo con sus trajes de moda del aeropuerto, en donde como siempre, Jimin salió vestido de negro, pero esta vez, el cantante “Serendipity”, que fue visto por última vez con el pelo rubio platino, en la realización de “Cisne Negro” el 28 de enero, lucía pelo negro azulado.

Después del lanzamiento a los medios de comunicación de la llegada al aeropuerto de BTS, muchos fanáticos se enloquecieron de emoción con el cabello azul de Jimin en las redes sociales: "Buenos días para el pelo azul oscuro de jimin solamente", "El pelo de Jimin está confirmado en azul oscuro.

Cabe destacar que el cabello azul oscuro del aeropuerto de Jimin fue un adelanto de lo que estaba por venir, pues poco después de que BTS regresó a Corea, la segunda ola de Map of the Soul: 7 fotos conceptuales se lanzó en línea.

