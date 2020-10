BTS: J-Hope y Chicken Noodle Soup superan las 200 millones de vistas en YouTube

El video musical de Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope de BTS, para su canción en solitario de 2019 Chicken Noodle Soup alcanzó la marca de 200 millones en YouTube, convirtiéndolo en su primer video musical (para una canción en solitario) en lograr la hazaña.

J-Hope lanzó por primera vez el video musical de Chicken Noodle Soup (con Becky G) el 27 de septiembre de 2019, lo que significa que la canción tardó poco más de un año y siete días en alcanzar el hito. Sin duda alguna J-Hope se ha convertido en un destructor de récords mundiales.

J-Hope y BTS siguen haciendo historia

Podemos estar de acuerdo colectivamente en que 2020 ha sido un año extremadamente fructífero para Hobi y BTS. Map of the Soul: 7 no solo vendió más de 500,000 copias puras en los Estados Unidos, sino que su reciente sencillo Dynamite también hizo historia al debutar en el número 1 en Billboard Hot 100.

El intérprete Daydream y los otros chicos de BTS están rompiendo o estableciendo récords a discreción. Incluso ahora han roto un nuevo récord gracias al video musical de Dynamite, el cual ha logrado 1.100 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en el primer video musical de un grupo de chicos en lograr la hazaña.

J-Hope y BTS siguen haciendo historia

En junio, Dynamite se convirtió en el primer video musical de BTS en superar los mil millones de visitas. Otros MV coreanos que han podido superar el aro de mil millones de visitas son Gangnam Style de PSY (3.800 millones de visitas) y Gentleman (1.300 millones de visitas).

TE PUEDE INTERESAR: BTS: J-Hope menciona que está listo para tener una relación ¡OMG!

Después le siguen DDU-DU DDU-DU de BLACKPINK (1.300 millones de visitas) y Kill This Love ( Mil millones de visitas). Además, el video musical de Boy With Luv de BTS también se está acercando poco a poco a la marca de mil millones de visitas, ya que ha superado los 970 millones de visitas.