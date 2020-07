BTS: J Hope sorprende con gran baile en NUEVO video

¡BTS no nos está dando la oportunidad de respirar! Primero, anuncian el programa In The Soop BTS, luego lanzan el avance de la próxima producción y poco después Big Hit Entertainment lanzó una nueva bomba de Bangtan.

BTS Nuevo video

¡Uf! ¿de dónde obtienen la energía estos chicos? De todos modos, llegando al punto aquí: hace unos días, Big Hit Entertainment lanzó una pequeña porción de las escenas detrás de cámaras de Boy With Luv.

El video presentó a Jungkook, Jimin y J-Hope. Fue seguido por otra bomba de Bangtan con Kookie jugando con un perro en los sets del video musical. Ahora, la nueva bomba de Bangtan nos da otra mirada a la realización del video y seguramente lo dejará dividido.

gran baile en NUEVO video

El video comienza con Taehyung y Hobi jugando como niños de jardín de infantes antes de que se les ocurra una coreografía manual. A los Bangtan Boys se les ocurre un gesto de ala de la mano que coincide con las líneas y finalmente aparece en el video.

Si bien eso nos dejó con la boca abierta, fue RM quien se rió de nosotros jadeando de risa. El pobre Rap Monster fue interrumpido entre su momento épico, que sirvió como una oportunidad para que todos lo trollearan.

Si eso no fuera suficiente, tienes a todo el mundo apuesto por Boy With Luv con cubiertos en sus manos. Sí, Seokjin bailó con un tenedor y una cuchara en la mano.