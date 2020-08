BTS: J-Hope revela sus CANCIONES favoritas y las comparte con ARMY

A lo largo de su tiempo con BTS, este artista de K-pop ha compartido algunas de sus canciones favoritas para bailar y rapear. Desde su canción en solitario "Chicken Noodle Soup" hasta "Everything I Wanted" de Billie Eilish, estas son algunas de las recomendaciones musicales de J-Hope de BTS.

Empecemos con una mención honorífica para "Chicken Noodle Soup", la canción de Jung Ho-seok que se estrenó en 2019, no podía faltar. J-Hope ha recomendado en muchas ocasiones el tema musical que protagonizó con la artista Becky G. Esta es una adaptación de la original "Chicken Noodle Soup" de Webstar y Young B, con tres idiomas diferentes y una rutina de baile única.

J-Hope ha recomendado en muchas ocasiones la popular canción que protagonizó con la artista Becky G

En cuestión de semanas, el video musical de YouTube obtuvo más de 100 millones de visitas, algunos fanáticos incluso publicaron videos de ellos mismos haciendo el baile "Chicken Noodle Soup". Esta no sería la primera vez que J-Hope crea música fuera de BTS. En 2018, el ídolo del K-pop lanzó su mixtape, "Hope World".

"Toosie Slide" de Drake

Aunque el coronavirus podría haber dejado a los fanáticos de BTS sintiéndose físicamente distantes del grupo de K-pop, cada miembro hace todo lo posible para mantenerse conectado en las redes sociales. Para un video de YouTube, J-Hope compartió un video de él mismo bailando una canción de Drake.

La canción presentada fue uno de los lanzamientos más recientes del rapero, "Toosie Slide". Sin embargo, J-Hope ha sido un admirador incondicional de Drake durante años, incluso mencionando "In My Feelings" cuando se conocieron en el backstage de los Billboard Music Awards.

‘Everything I Wanted’ de Billie Eilish

Durante su "Transmisión de cumpleaños", según Koreaboo, J-Hope estuvo a cargo de la reproducción de música durante todo el evento. Una de las canciones que presentó fue el reciente lanzamiento de Billie Eilish, "Everything I Wanted". No es el único miembro de BTS que comparte su apoyo a Billie Eilish, ya que Jungkook tuvo el tweet más retuiteado de 2019, que fue sincronizando los labios con "Bad Guy".

Otras canciones interpretadas por J-Hope durante la transmisión en vivo incluyen "Too Sad To Cry" y "Smiling When I Die" de Sasha Sloan, "You Were Good To Me" de Jeremy Zucker y Chelsea Cutler y "Lose You To Love Me ”De Selena Gomez. El idol ha dejado en claro que tiene buen gusto musical.

J-Hope compartió sus canciones favoritas de BTS

Gracias a una versión actualizada de la lista de reproducción de Spotify de cada miembro de BTS, los fanáticos aprendieron algunas de las canciones favoritas de J-Hope del último lanzamiento del álbum del grupo. Eso incluye canciones grupales como "On" y "We Are Bulletproof: The Eternal", así como su canción en solitario, titulada "Outro: Ego".

TE PUEDE INTERESAR: BTS: J-Hope la solución perfecta para mejorar tu día

Esta lista de reproducción incluye algunas de sus pistas favoritas publicadas en álbumes más antiguos. Eso incluye su canción en solitario de Love Yourself: Answer, "Trivia: Just Dance". También agregó "Run", "Butterfly" y "Rain". ¿Que opinas del gusto musical del rapero de BTS?