BTS: J-Hope recibe un fuerte golpe en la cara por otro integrante ¿Se lastimó?

¿Lo recuerdas? ARMY conoce la ocasión cuando la estrella de BTS, J-Hope, fue accidentalmente pateado en la cabeza durante su actuación de Black Swan; pero quisimos recalcar su alto nivel de profesionalismo para no dejar de bailar en ningún momento e incluso destacar con una extraordinaria sonrisa.

El rapero de K-Pop junto con Suga, RM, Jungkook, Jimin, Jin y V, se presentaron en el escenario de The Late Late Show con James Corden el 29 de enero de 2020; siendo la primera ocasión que mostraban la coreografía de baile para Black Swan, una canción de su álbum de comeback Map Of The Soul: 7.

Mientras realizaban su hábil coreografía, un movimiento implicó que las estrellas cayeran al suelo y patearan una pierna por el aire. El pobre J-Hope, que estaba en medio de Suga y V, fue golpeado accidentalmente mientras se daba la vuelta para ponerse de pie. El cantante mantuvo la cabeza por un breve momento, antes de continuar como si nada hubiera pasado. ¡Una recuperación deslumbrante!

J-Hope sufre de un golpe en la cabeza

basically, tae kicked hobi in the face we stan: pic.twitter.com/L3RvRcgML5 — bahar⁷⧖ (@k1mths) January 30, 2020

Durante una transmisión en vivo, el rapero de BTS cuyo nombre real es Jung Hoseok, explicó que su compañero de banda lo atrapó con el pie mientras se movían. “Me dieron una fuerte patada en el medio del escenario”, dijo J-Hope, agregando a modo de broma, que sus compañeros de boyband deberían estar más atentos.

“‘Casi me desmayo’, dijo el cantante”

Kim Taehyung, conocido como V, dijo que “no pudo sentir” que había pateado a su compañero porque estaba “nervioso” por la actuación. Mientras conversaban en The Late Late Show, volvieron a mirar su aparición como invitados en los Grammys 2020, donde se unieron al rapero Lil Nas X en el escenario, para una actuación de su éxito viral Old Town Road.

BTS presentando la coreografía de "Black Swan"

No hay duda que ARMY está orgulloso de cada uno de sus artistas favoritos y en lo que termina la contingencia sanitaria por Covid-19, lo más probable es que puedan seguir de cerca las actividades de los Bangtan Boys en redes sociales.