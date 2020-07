BTS: J Hope, preocupado por el ARMY, les manda importante mensaje

J-Hope, conocido por formar parte de la exitosa agrupación surcoreana BTS, ha hecho uso de sus redes sociales para mandar un importante mensaje al ARMY, nombre que recibe su fandom, a quienes le pidió que sigan cuidándose y así evitar que se enfermen de coronavirus.

Han pasado ya varios meses desde que el mundo entero se enfrenta a la pandemia del COVID-19, una nueva enfermedad surgida en Wuhan, China que ha causado grandes estragos; es por ello que las estrellas de la música, entre ellas BTS, piden a sus fanáticos que sigan respetando las medidas sanitarias que las autoridades han implementado.

En esta ocasión ha sido el turno de J-Hope, uno de los idols que conforman a la agrupación surcoreana, quien a través de su cuenta de Instagram quiso mandar un importante mensaje al ARMY para que no pierdan las esperanzas en estos difíciles momentos que afronta el mundo.

ARMY es el nombre con el que se le conoce al fandom de BTS.

J-Hope pide al ARMY cuidarse del coronavirus

J-Hope logró cautivar al ARMY con una adorable fotografía que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, en ella se puede apreciar su hermoso rostro mientras que con los dedos hace una señal del corazón. El mensaje que el idol mando al fandom demuestra el gran cariño que siente por ellos.

“No te enfermes y mantente saludable”, escribió J Hope en Instagram.

La tierna fotografía que J-Hope compartió en su perfil de Instagram ha logrado superar los 478 mil likes en menos de 7 horas y en ella se puede encontrar varios mensajes del ARMY para con el idol, a quien le agradecen infinitamente por preocuparse por la salud de ellos.

BTS es una de las agrupaciones de K-Pop más exitosas del momento.

BTS, agrupación surcoreana conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha logrado cobrar gran éxito a nivel internacional desde su debut en la industria musical en el 2010. Actualmente se encuentran promocionando ‘Map of the Soul: 7 - The Journey’, su cuarto álbum de estudio en japonés.

Fotografías: Instagram