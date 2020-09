BTS: J-Hope es el REY de la moda urbana y estas 10 fotos lo demuestran

J-Hope ha estado deslumbrando con los mejores looks desde el comienzo de su carrera, y eso, amigos míos, es un hecho. Si bien su estilo definitivamente ha evolucionado desde entonces, está claro que siempre le ha gustado la moda. Quiero decir, el resto de los miembros lo han llamado el que tiene el gusto más lujoso en ropa por una razón.

Desde marcas de renombre hasta diseñadores independientes, divertidos accesorios, capas y diferentes texturas, no hay absolutamente nada que Hobi no pueda lograr. Por esa misma razón, seguimos adelante y elegimos algunos de nuestros atuendos favoritos del sol de BTS, como inspiración o simplemente para apreciar su belleza.

1. Blanco sobre blanco sobre J-Hope

Lo mejor de J-Hope es cómo puede convertir el aspecto más simple en una declaración de moda

Lo mejor de J-Hope es cómo puede convertir el aspecto más simple en una declaración de moda gracias a los pequeños detalles. Una pizca de color en los pies, un bolso de mano, un toque de bisutería y hasta los grandes auriculares. Todos se unen para crear un atuendo que no podemos olvidar.

2. ¿Viste mi bolso?

Si hay algo que J-Hope sabe lucir bien, son los accesorios

Si hay algo que J-Hope sabe lucir bien, son los accesorios. Él conoce el poder de una pieza de decoración, y ese fue el caso cuando esta mochila Fendi que usaba se convirtió en un momento viral. Sin duda Hobby se ha convertido en un verdadero exponente de la moda.

3. De vuelta al lado azul

¿Hacer diversión monocromática? Ese es un trabajo para J-Hope

¿Hacer diversión monocromática? Ese es un trabajo para J-Hope. Últimamente le gustan las piezas de gran tamaño, y definitivamente sabe cómo combinarlas para destacar. Un color base, diferentes texturas y estampados y, por supuesto, una bolsa divertida para llevar y ¡boom! Tienes un aspecto digno de Hobi.

4. En modo avión

J-Hope sabe cómo destacarentre la multitud cuando está en el aeropuerto

No digo que sueño con conseguir este abrigo desde que vi a J-Hope portandolo, pero eso es exactamente lo que estoy diciendo. J-Hope sabe cómo destacarse entre la multitud cuando está en el aeropuerto y se asegura de convertir los pasillos en pasarelas. Una vez más, el rey hace una entrada cubriendo un sencillo atuendo negro con un abrigo llamativo, enseñándonos a todos cómo se hace.

5. J-Hope y su bolso Supreme

Todo blanco, bolso rojo Supreme, sombrero de pescador... un combo hecho en el cielo

Otro para los libros. Todo blanco, bolso rojo Supreme, sombrero de pescador... un combo hecho en el cielo. Sabe usar su cuerpo como marco para la ropa, y seguramente lo hizo a la hora de elegir este atuendo. ¿No es uno de tus favoritos?

6. Un sueño negro

Él es el verdadero rey de lo elegante, pero eso no significa que no pueda hacer cosas simples

Él es el verdadero rey de lo elegante, pero eso no significa que no pueda hacer cosas simples. Un look completamente negro se convierte en un look de detalles para Hoseok: la bolsa, las zapatillas, las gafas de sol e incluso los auriculares: todo se resume para convertir un atuendo monocromático en uno llamativo.

7. El mundo romántico de J-Hope

A primera vista es en realidad el gusto más romántico / elegante de J-Hope en forma de ropa

Una vez más: detalles. ¿Viste el detalle en ese cuello? ¿El material de los pantalones? ¿El bolso de mano? ¿El largo y el diseño del suéter? Lo que podría ser un OOTD simple a primera vista es en realidad el gusto más romántico / elegante de J-Hope en forma de ropa.

8. La base de su estilo

¿Alguien en el mundo puede realmente lucir un atuendo como este excepto J-Hope?

¿Alguien en el mundo puede realmente lucir un atuendo como este excepto Hobi? Estoy pensando que no. Todo negro, pero que sea divertido: pantalones de gran tamaño, cinturón hiperlargo, zapatillas gruesas, chaqueta de mezclilla desgastada y un bolso transparente.

9. Listo para beber champán en su avión

J-Hope con jeans azules, camiseta blanca, sneakers blancas, bolso negro

Jeans azules, camiseta blanca, sneakers blancas, bolso negro… hasta entonces todo suena muy sencillo, pero ¿y si le ponemos una chaqueta de flores bordada encima? Se convierte en una proclamación moderna de la moda de aeropuerto y una prueba de que las flores en la ropa no son solo para mujeres.

10. Listo para esa nieve cristalina

Un buen abrigo es una pieza imprescindible en el armario de J-Hope

Un buen abrigo es una pieza imprescindible en el armario de J-Hope, y hemos visto pruebas de ello. Una paleta de colores sencilla para un día frío más un divertido acento con la gorra y las gafas redondas. Sabe cómo sacar los looks cada temporada, y eso es fácil de ver.