BTS: ¿J-Hope el único rapero en el grupo de K-Pop?

J-Hope es uno de los tres raperos en BTS, cantando junto a RM, Suga y el resto de los miembros de este grupo de K-Pop. Sin embargo, de vez en cuando, cada uno de ellos tienen sus propios proyectos en solitario. Pero ¿De dónde viene la inspiración de para canciones como “Chicken Noodle Soup”?

J-Hope y su carrera de rapero

Sabemos que J-Hope es amable y divertido, pero también es un cantante increíble. Para una canción del álbum del 2020 “Map of the Soul:”, “Outro: Ego” demostró las habilidades del surcoreano como cantante y sobre todo su talento para el rap. No es el primer o el último miembro de la boyband en cantar en una canción en solitario.

¿Quiénes son los raperos de BTS?

De hecho, Suga, RM y el más joven de BTS, Jungkook, son los otros raperos del grupo. Para la canción en solitario de August D “Seesaw”, él combina su rap con la letra de la canción. Incluso cuando RM grabó una demostración de la canción en solitario de Jimin, “Serendipity”, compartió un fragmento de la canción con su estilo en una transmisión en vivo.

J-Hope está rapeando, cantando y bailando para BTS a tiempo completo. Sin embargo, de alguna manera, él encuentra tiempo para trabajar en proyectos en solitario, incluso lanzó un mixtape, titulado Hope World, durante el 2018. Más recientemente, colaboró con Becky G para su versión de la canción “Chicken Noodle Soup”.

Con su éxito y los tres idiomas presentados en la canción, el fandom ARMY notó el impacto de otros artistas en la música de J-Hope. El integrante de BTS dio más detalles sobre su música en solitario durante una entrevista con la revista Time.

“Voy a hacer este tipo de rap en este tipo de género. La forma en que trabajo es muy fluida, escribo el rap y la música cuando siento que vienen. Me inspiré para este mixtape de artistas como KYLE y Aminé. También tengo que mencionar la fuerte influencia de Joey Bada $$. Respeto mucho a todos estos artistas y me encantaría hacer proyectos con ellos en el futuro”, dijo J-Hope.