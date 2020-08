BTS: J-Hope, el idol más RICO del grupo K-Pop ¿Cómo logró su fortuna?

El K-Pop ha sido un género prominente en la industria de la música con una buena base de fans en todo el mundo. Hoy por hoy el grupo más popular de K-Pop es BTS, y gran parte se debe al apoyo recibido por sus fans que llevan el nombre de "BTS Army" o simplemente "Army".

Después de irrumpir en la escena de la cultura pop estadounidense en 2012 con una versión de "Wham! - Last Christmas", BTS ha estado conquistando listas de éxitos y obteniendo títulos como "Los príncipes del pop" de la revista Time. La popularidad de BTS convirtió a Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope, en el idol más adinerado del grupo, pero ¿cómo logró ser más rico que sus compañeros?

La reputación e influencia de BTS ha sido tan vasta que la banda fue clasificada en el cuarto lugar en la lista de ‘Top Social Artist of the 2010’ declarada por Billboard en 2019. El supergrupo BTS hizo su debut en el puesto 43 en la lista Forbes Celebrity 100, llevándose a casa $57 millones en ingresos antes de impuestos según lo informado por Forbes en 2019 y su valor en 2020 es de $50 millones.

La banda recaudó más de $170 millones en la carretera en 2019, más que cualquier banda estadounidense excepto Metallica, aunque algunos de sus planes para 2020 se ven obstaculizados debido a la pandemia de coronavirus antes de una gira de estadios de verano planificada en los EE.UU.

BTS, el grupo coreano más exitoso

El grupo que vale $3.6 millones para la economía de Corea del Sur contribuye a un aumento en el turismo y amplifica el atractivo de los productos surcoreanos, informa Business Insider. Se espera que aporten la asombrosa cantidad de 37.000 millones de dólares en los próximos diez años, según el Instituto de Investigación de Hyundai, lo que nos hace preguntarnos cómo acumulan tanta riqueza.

La respuesta está en su música, ventas de álbumes, conciertos, mercadería y muchas ofertas de marcas. Por ejemplo, su álbum de 2019 'Map of the Soul: Persona' vendió casi 3.9 millones de copias en un mes y estableció un récord en Corea del Sur. Con una respuesta tan asombrosa, el grupo ha logrado varios acuerdos de patrocinio y asociaciones con marcas de renombre como Coca Cola, Hyundai y Puma, informa Business Insider.

En 2018, Hyundai los convirtió en embajadores de la marca global para su nuevo SUV Palisade. Luego, BTS lanzó dos películas de conciertos que contribuyeron aún más a su flujo de efectivo llamado 'Burn the Stage' (2018) que recaudó $20 millones en todo el mundo y 'Love Yourself in Seol' (2019) que generó $10 millones.

La riqueza de J-Hope y los chicos de BTS

El sitio web de entretenimiento Seventeen menciona el patrimonio neto de cada uno de los miembros y las formas en que han invertido esa riqueza. Se informa que Jin, que tiene un patrimonio neto de $8 millones, gana dinero produciendo y escribiendo créditos en algunos de los álbumes de BTS.

Esto se suma a los lanzamientos musicales y las giras. También se aventuró en la industria alimentaria al abrir un restaurante de estilo japonés en Corea del Sur con su hermano. Con $12 millones, J-Hope es el miembro del grupo con el mayor patrimonio neto que, además de las ganancias de la banda, Jung Ho-seok también gana dinero a través de su mixtape en solitario "Hope World".

El líder de la banda, RM, con un patrimonio neto reportado de $8 millones, gana principalmente con créditos de escritura que se han asegurado en más de 130 canciones hasta ahora. Sus proyectos en solitario también han incluido un sencillo para la banda sonora coreana de la película "Fantastic Four".

Jimin, que es el bailarín entrenado formalmente de BTS, tiene un patrimonio neto de alrededor de $8 millones y gana principalmente a través de los proyectos de BTS, incluido su álbum, "Map of the Soul: Persona". El miembro V con un patrimonio neto de $8 millones gana por escribir créditos. También se dedica a la actuación y se le vio en un papel secundario en el drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth".

Jungkook con un patrimonio neto de alrededor de $8 millones, gran parte obtenida en créditos de escritura para la música de BTS. Ha aparecido en varios programas de televisión de Corea del Sur como "Flower Crew" y "Celebrity Bromance". Por último, Suga tiene un patrimonio neto de alrededor de $8 millones de la música de BTS. También ha compuesto canciones para artistas como Suran y Lee So-ra.