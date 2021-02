BTS: J-Hope confiesa que sintió "remordimiento" después de conocer a Becky G

J-Hope es uno de los raperos de BTS y ha lanzado varias canciones en solitario. Uno de sus temas más populares es "Chicken Noodle Soup", que presenta junto a la rapera estadounidense Becky G.

J-Hope ha hablado sobre la experiencia de conocer a Becky G y, curiosamente, reveló que se sintió “incomodo” tras conocerla. "Chicken Noodle Soup" muestra la pista de 2006 del mismo nombre de Webstar y Young B. La canción de J-Hope fue lanzada en septiembre de 2019.

Rápidamente atrajo la atención y aterrizó en varias listas de todo el mundo. En particular, la canción fue no. 1 en la lista de canciones digitales mundiales de Estados Unidos y en la lista de ventas de canciones digitales de Finlandia. Debutó en el no. 81 en el Billboard Hot 100.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el video musical de "Chicken Noodle Soup" también obtuvo más de 200 millones de visitas en YouTube. A principios de 2019, J-Hope se acercó a Becky G sobre trabajar con él en “Chicken Noodle Soup”.

Según la historia que compartió durante una transmisión en vivo, J-Hope y Becky G hablaron sobre la posibilidad de una colaboración por un tiempo antes de finalmente reunirse en los Billboard Music Awards ese año.

El día que J-Hope conoció a Becky G

Cuando J-Hope y Becky G se conocieron, el rapero de BTS describió la ocasión como un poco "incómoda". “Le pregunté si había escuchado la canción y le dije que escuché muchas de sus canciones”, dijo. “Charlamos un poco, pero era un poco incómodo. No sabía de qué hablar".

J-Hope compartió que los otros miembros vinieron y BTS se tomó fotos con Becky G. Sin embargo, después de que ella se fue, sintió "remordimiento". Dijo: “¡Si tan solo pudiera comunicarme un poco mejor! ¡Podríamos haber hablado de muchas más cosas!”.

“Fue una lástima. Me preocupaba que no pudiéramos hablar mucho. Pensé que tal vez ella no quería colaborar. Estaba muy, muy preocupado", reveló. Afortunadamente, Becky G terminó queriendo colaborar con J-Hope.

