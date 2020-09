BTS: J-Hope aconseja a los finalistas de I-LAND antes de su debut (VIDEO)

Los chicos de BTS aconsejaron a los finalistas de I-LAND antes de su debut. El primero en hacerlo fue Jung Ho-seok, mejor conocido por su nombre artístico J-Hope, quien compartió con los jóvenes lo mucho que esperaba que recordaran siempre sus raíces, que amaran la música y se esforzaran continuamente:

“En primer lugar, disfruté mucho de su actuación, verlos actuar en la vida real es fascinante, escuchar la palabra “sunbaenim” todavía es vergonzoso para nosotros, pero debutarán pronto, así que les daré un consejo como colega y hyung”, mencionó el integrante del grupo K-Pop.

J-Hope compartió algunos de sus mejores consejos con los finalistas de I-LAND

“Espero que nunca olvides lo esencial, tus comienzos y lo que has soñado de lo que has entregado para estar aquí y lo que debes esforzarte más para convertirte en un mejor idol. Debes amar la música y esforzarte y ser un apasionado de las actuaciones, lo cual, estoy seguro de que brillarás aún más”, dijo Hobi.

J-Hope y los otros chicos de BTS animaron a los finalistas

Después el intérprete de “Chicken Noodle Soup” le cedió la palabra a Jimin, quien siempre se ha caracterizado por ser humilde, así que con una gran sonrisa inició sus emotivas palabras: “No sé si estoy en posición de dar consejos, pero algo en lo que pensar es nunca olvidar a tus fans y amar a tus miembros y tu trabajo”.

Al término de esto Jungkook compartió su sentir, alentando especialmente a Jungwon quien lo dejó sumamente impresionado: “Estoy seguro de que tendrás un buen resultado. Fue una buena actuación al principio, no podía ver quién se destacaría, pero ¿Jungwon?, eres demasiado bueno, me impresionaste”, dijo el cantante de BTS.

Ademas Jimin dio un consejo a los nuevos integrantes de ENHYPEN una vez que fueron anunciados: “Felicitaciones. Lo que quiero decir es para aquellos que debutaron y aquellos que no, no olviden este momento y harán lo que quieran “debut” no lo es todo”. ¿Qué opinas de los consejos de los chicos de BTS?