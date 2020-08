BTS: J-Hope CONFIESA que recibió valiosa lección en I-LAND ¡Se puso sentimental!

El viernes 21 de agosto, BTS (Bangtan Boys) realizó una conferencia de prensa sobre el lanzamiento de su nuevo single titulado "Dynamite". En esta ocasión, los miembros discutieron varias cosas interesantes, incluida su aparición en el séptimo episodio de "I-LAND" que se emitió la semana pasada.

Al aparecer como estrella invitada, este grupo de Big Hit Entertainment dio varias respuestas interesantes a la ansiedad de los participantes, así como dulces recuerdos para ellos. Aparentemente, la oportunidad de compartir fue un momento muy significativo para los miembros, especialmente para Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope.

J-Hope de BTS confesó que durante la visita a I-LAND recibió una de las mejores lecciones de su vida

El idol sintió que había aprendido valiosas lecciones sobre la vida al responder a las diversas ansiedades de los aprendices. "Mirando a los aprendices y sus habitaciones, me acordé de mis días de entrenamiento, se sintió diferente. De todos, sé exactamente lo que es ser un aprendiz”, mencionó Hope.

“Al ser un aprendiz, todo se siente incierto. Incluso si haces tu mejor esfuerzo, no sabes si vas en la dirección correcta. Así que realmente quiero animar a los aprendices", dijo J-Hope. "Al ver a los aprendices, finalmente aprendí algo también. Me hicieron darme cuenta de que no debería haber terminado (hasta aquí). Pero tengo que seguir pensando y haciendo preguntas para poder seguir adelante", añadió más tarde el rapero de BTS.

J-Hope y Jungkook en I-LAND

Jungkook también estaba feliz de conocer a los aprendices de "I-LAND" porque le recordaba su período de entrenamiento. "Nos tomamos el tiempo para escuchar sus preguntas y responderlas. Y me di cuenta de que sus preguntas no eran muy diferentes a las que yo tenía cuando era aprendiz", dijo Jungkookie.

"Por otro lado, me hace sentir muy inspirado. Y sé que esas preguntas seguirán apareciendo en sus cabezas, pero espero que también puedan enfocarse en aprender a amarse a sí mismos y tener confianza", agregó el integrante del grupo K-Pop. Sin duda una experiencia que los chicos recordarán con cariño.