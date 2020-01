BTS: ¿Integrantes en riesgo de contraer Coronavirus? podrían cancelar el tour 2020

BTS anunció las fechas oficiales de su Map Of The Soul tour 2020, lo que tiene emocionado al ARMY, ya que Corea del Sur, Canadá, Japón, Alemania y los Estados Unidos han sido confirmados como sede de estos conciertos, pero los recientes casos del Coronavirus, siendo una fuerte neumonía que ya cobró a sus primeras víctimas en EUA y ocasionó que los viajes a China fuesen cancelados.

Lamentablemente la preocupación del AMRY es cada vez más grande, ya que se confirmó un caso de Coronavirus en Corea del Sur, lo que ocasionó una gran cantidad de tuits que reaccionan ante las malas noticias, mientras que unos fanáticos mandan mensajes a BTS para hacer noción de su miedo, otras personas mostraron una actitud diferente y que pedía que los idols no se presentaran en su país.

ARMY de BTS preocupado por el Coronavirus

Como se puede apreciar en las publicaciones, el ARMY se puso en los zapatos de los idols, sobre todo porque en los siguientes meses estarán en los países que más casos del Coronavirus se han presentado y el “Map Of The Soul tour” son grandes eventos que tienen un conglomerado de gente presente, siendo el sitio perfecto para que contraigan esta enfermedad.

El corona virus se esparce y me da miedo que los chicos se contagien. Van a estar de campamento en Japón, Corea y Estados Unidos, países donde van a hacer tour por DÍAS@BTS_twt cuidense mucho por favor ���� — ������������ ⁷ ·������ (@kishu_2405) January 22, 2020

Se enteraron del Coronavirus?

Por favor cuidense, tengan buenas medidas de higiene y tengan cuidado de donde compran alimentos.��❤



Por otro caso, no se porque mi temor principal fue BTS �� — Aegyo de Namjoon ❤️ (@elaegyodeNam) January 22, 2020

Twitter se llena de BTS y el Coronavirus

Por otra parte, están las personas que han obtenido un poco de humor con BTS y el Coronavirus, pues al no haber confirmado a México y Colombia en el “Map Of The Soul tour”, se hizo una referencia de la rapidez con que llegó el Coronavirus al continente americano.

El ARMY se mantiene firme que todo lo planeado con el tour 2020 de BTS se pueda realizar sin complicaciones, pero de llegar a una situación que comprometa la salud de los idols y el público, se advirtió a la agencia Big Hit Entertainment de volver a considerar las fechas, así como las medidas de salud para evitar cualquier tragedia.

Mexico está salvado de q bts nos peguen el coronavirus pq ni siquiera vienen ������ punto para nosotros — licenciada buapa 7 (@tatabuapa) January 22, 2020

llego mas rapido el #coronavirus a México, que las fechas de @BTS_twt confirmando mexico en el #MAP_OF_THE_SOUL_7 tour . pic.twitter.com/JUwLk2gDqs — ArribaelNorte���� (@Vianney28777061) January 22, 2020

México por varias razones: por la visita de @JoaquinBondoni esta mañana, por la investigación de dos casos de Coronavirus en México que parece una divina comedia porque nuestra área de salud no está tan bien que digamos y por el army mexicano que insiste que venga BTS. — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 22, 2020

