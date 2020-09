BTS: ¡Guapísimo! Jin ARRASA con una nueva foto en Weverse

Jin de BTS está arrasando con la atención, pues recientemente compartió su nueva y hermosa selfie en Weverse, que ha robado toda la atención de la Comunidad Global De Fans llamada ARMY.

Resulta que Jin BTS ( Bangtan Boys ) compartió nuevas selfies en Weverse, la comunidad mundial de fans, pero el dueño del nombre Kim Seokjin en realidad se quejó de este problema, pues el 18 de septiembre, Jin pasó por Weverse para discutir el episodio final del programa de supervivencia de Mnet " I-LAND.

BTS apareció como invitado especial y brindó muchas sugerencias útiles para los aprendices: Regresé después de ver la final de 'I-LAND'", escribió Jin en la leyenda. "ENHYPEN (nombre del grupo debut de 'I-LAND', ¡anímate!

El incidente en la selfie de Jin de BTS

Jin ARRASA con una nueva foto en Weverse

Desafortunadamente, el texto cubría el rostro del guapo Jin en todo el mundo, y no estaba feliz por eso. "¿Qué es esto?" ella escribió en los comentarios, ¿Cómo muevo publicaciones?

Hay que destacar que esta no es la primera vez que el miembro mayor de BTS se queja de la tecnología, pues el año pasado, el cantante nacida en 1992 publicó dos fotos en Twitter, en donde los emoji cubren la marca Balenciaga en el bolso de Jin en la primera foto, pero no en la segunda. En respuesta, Jin dejó este lindo comentario en Weverse: No, cubrí mi bolsa de compras, ¿por qué cayó la pegatina?

El nuevo sencillo de BTS Dynamite nuevamente encabezó la lista Billboard Hot 100 en su segunda semana. Esto hizo que BTS hiciera una nueva historia como el primer y único grupo en el siglo XXI en debutar en el número 1 en la prestigiosa lista y permanecer allí durante dos semanas seguidas.

En otras noticias, BTS ha anunciado un concierto en línea titulado Map of the Soul: ONE" en Seúl el 10 y 11 de octubre. También se confirmó que actuarán en el Lotte Duty Free Family Concert" el 27 de septiembre y regresarán lanzando un nuevo álbum a finales de este año.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: Jin es el más BROMISTA del grupo musical (VIDEO)

Cabe destacar que el 19 de septiembre, BTS pronunció un discurso inspirador en la Casa Azul en honor al Día Nacional de la Juventud, al que también asistieron el presidente Moon Jae In y la primera dama Kim Jung Sook. RM ( Rap Monster ) y sus amigos también prepararon un regalo especial y misterioso cuyo contenido no sería revelado hasta 19 años después.

¿Crees que Jin de BTS es un apuesto cantante?