BTS: Fortuna, cumpleaños, familia y más datos personales sobre Jin

Jin Seok Jin, también conocido como Jin, ha sido un cantante, compositor y miembro de la banda de chicos de Corea del Sur, BTS desde junio de 2013.

Jin fue contratado por la banda mientras estaba en la universidad y terminó uniéndose a Big Hit Entertainment como actor, y finalmente se convirtió en un idol coreano. Ha coescrito y tres pistas en solitario con BTS: “Awake” (2016), “Epiphany” (2018) y “Moon” (2020), ambas respaldadas por el Gaon Digital Chart de Corea del Sur.

Jin de BTS es uno de los idols favoritos del K-Pop

En La Verdad Noticias te presentamos algunos datos personales sobre Jin, que todo miembro del ARMY debe conocer.

El arte de Jin

Jin lanzó su primer álbum en solitario, la pista para streaming, "Tonight", en 2019. También actuó en la banda sonora de Hwarang: The Poet Warrior Youth del 2016, con el miembro de BTS, V. El idol recibió la aprobación crítica por su falsete y rango emocional como músico.

Además de actuar, Jin también ha trabajado como invitado en muchos programas de música de Corea del Sur de 2016 a 2018. En 2018, el presidente de Corea del Sur, junto con varios otros miembros de BTS, otorgó el comando Hwagwan de Mérito Cultural de quinta clase para sus logros en la cultura coreana.

Sobre la juventud y la educación de Jin

Jin nació el 4 de diciembre de 1992 en Gwacheon, región de Gyeonggi, Corea del Sur. Su familia incluye a su madre, su padre y su hermano.

Cuando estaba en la escuela secundaria, Jin fue seleccionado por la agencia surcoreana de K-pop, SM Entertainment, pero en ese momento rechazó la oferta. Inicialmente, quería ser actor en la Universidad de Konkuk y graduarse con un título en arte y actuación el 22 de febrero de 2017.

El idol de BTS se inscribió durante una escuela de posgrado en la Universidad Cibernética de Hanyang para revisar en campos además de la música.

La fortuna de Jin

Según lo registrado por Seventeen, el patrimonio neto de Jin Seok Jin es de Rs 60 crore ($ 8 millones). "Jin de BTS está ganando dinero con los créditos de fabricación y publicación", agrega el periódico.

Además, BTS lanzó un documental de 8 episodios en 2018 y luego lanzó una versión cinematográfica de su documental, Burn the Stage: The Movie in Theaters. De acuerdo con Forbes, la película acuñó una enorme colección de Rs 18 crore ($ 2.4 millones) en su fin de semana de lanzamiento.

Mientras tanto, las canciones en solitario de Jin de BTS como Awake, Epiphany y Moon han ganado un tremendo amor por parte de los fans. No solo esto, sino también las estadísticas del gráfico digital Gaon de Corea del Sur.

Canciones de BTS como Keep Gold, Blood Sweat & Tears, False Love, Jungkook Always With You, 2 Kool 4 Skool, Dark & Wild, Map of the Soul: 7, Kid With Luv, DNA, DOPE, MIC Drop (Steve Aoki Remix), también han sido grandes éxitos.

Jin lanzó su primer álbum independiente, Tonight, en 2019. Su número ha sido bien recibido por los fans. Además de eso, esta noche cruzó 9 millones de visitas. Además de cantar, Jin también ha actuado como número en muchos programas musicales de Corea del Sur.

Sobre su familia

Según las noticias, el padre de Jin puede ser un director ejecutivo muy famoso y se entiende que su familia se encuentra entre los clanes ricos de Corea. Jin tiene un hermano mayor, Jin Seok-Jung, quien dirige una corporación con Jin y es el CEO de Ossu Seiromushi, un restaurante con dos sucursales. Ossu Seiromushi puede ser un restaurante de estilo japonés que sirve cocina tradicional japonesa.

Jin ha sido un idol conocido en el K-Pop desde el 2013

¿Cuándo Jin celebra su cumpleaños?

Jin de BTS nació el 4 de diciembre de 1992. La educación era la materia favorita de los 27 años de edad en la escuela primaria. El signo zodiacal de Jin Seok Jin es Sagitario, y confirma que desde la infancia, ha tenido la fantasía de ser un "ídol".

¿Conocías estos datos sobre Jin?, ¿Es tu miembro favorito de BTS?